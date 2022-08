Maxi grandinata, bimba resta uccisa da un grossi chicco

Una grandinata molto forte si è verificata in provincia di Girona, in Spagna, dove una bambina di 20 mesi ha perso la vita

Una bambina di 20 mesi ha perso la vita a La Bisbal d’Empordà, in Spagna, in provincia di Girona. Il Paese è stato interessato nelle ultime ore da violente grandinate e un grosso chicco ha colpito a morte la piccola.

La grandinata è occorsa nella serata di ieri, come hanno comunicato fonti del posto ai media spagnoli. Il chicco di grandine, ha sfortunatamente colpito la testa della bimba, soccorsa e trasportata in nosocomio in condizioni disperate. Nella notte, la bambina non ce l’ha fatta ed è morta.

La grandinata ha creato una serie di difficoltà agli abitanti di La Bisbal e anche in altre aree della provincia di Girona, che si trova in Catalogna. Alcuni chicchi che sono precipitati erano di diametro 10cm, come fanno vedere alcune foto postate da Meteocat, agenzia meteorologica locale.

Chicchi grandi come delle palle da baseball

E proprio secondo Meteocat, è stata una grandinata tra le più feroci degli ultimi 20 anni. I chicchi, grandi come palle da baseball, hanno causati una serie di danni gravissimi ai tetti dei palazzi, nonché anche ai parabrezza delle auto. Parecchi rami sono stati rotti e uccelli uccisi.

I vigili del fuoco sono stati costretti a eseguire una lunga serie di interventi, 40 soltanto nella città di Bisbal, dove si è consumata la tragedia della bimba morta a soli 20 mesi.

Tanti anche coloro che sono rimasti feriti sotto la terribile grandinata e che si sono dovuti medicare. Molte persone hanno riportato lesioni quali fratture o anche contusioni. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diversi luoghi che hanno riportato danni seri a palazzi e impianti elettrici, proprio per via della violenza di questa grandinata.

La tempesta ha inoltre provocati altri danni molto seri, ha fatto ammalorare i tetti dei palazzi, alcune finestre di auto sono rimaste danneggiate. Non solo, a riportati danni di una certa entità sono stati anche alcuni negozi, che hanno visto rompersi le loro finestre. Molti alberi sono caduti. È stato quindi raggiunto un record di grandine come non succedeva dal 2002.