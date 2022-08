Va a una festa e inala del gas esilarante: muore 16enne

Inutili i soccorsi per portarla d’urgenza in ospedale: purtroppo la ragazza non è riuscita a sopravvivere. Ecco cosa è successo

Una ragazza di 16 anni, Kayleigh Burns, è spirata in ospedale dopo il ricovero urgente per aver inalato del gas esilarante nel corso di un party con gli amici.

La ragazza, nello specifico, ha inalato protossido d’azoto, conosciuto, per l’appunto, con il nome di gas esilarante. La sedicenne si era recata a una festa con alcuni amici della sua età a Leamington Spa, in Inghilterra, nella contea del Warwickshire.

Sembrerebbe che qualcuno l’abbia pure filmata nel momento della tragedia, ossia quello in cui ha inalato il gas che le è costato la vita.

Da quanto si apprende dal Daily Mail, che ha intervistato la sorella Clare, 31 anni, Kayleigh si era recata a un party con altri ragazzi della sua età, una festa che avrebbe dovuto essere come tante.

A un certo punto, Clare spiega di aver ricevuto un messaggio da un mittente che non era tra i suoi contatti, un amico di Kayleigh, la notte del 4 giugno scorso, e nel messaggio questa persona la informava che la sorella era stata trasportata urgentemente in nosocomio da un’ambulanza, ma senza spiegare in che ospedale la stessero accompagnando.

Clare è andata in panico, e avrebbe cominciato a telefonare a diversi ospedali per scoprire in quale avessero trasportato sua sorella. Prima che riuscisse ad avere ulteriori informazioni su cosa fosse successo alla 16enne, la polizia si è presentata a casa della ragazza informando i familiari del decesso della giovane e gettandoli nella disperazione.

Kayleigh, da quanto si apprende, avrebbe compiuto 17 anni un paio di settimane più tardi. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, Clare, sorella di Kayleigh, ha voluto raccontare di come fosse la 16enne e del loro rapporto. «Mia sorella aveva solo 16 anni, quasi 17, ed era la ragazza più straordinaria di sempre. Il legame che avevamo, non riesco nemmeno a descriverlo. Kayleigh è cresciuta e ha avuto una buona infanzia con una famiglia che l’ha sempre amata», spiega la 31enne, «Crescendo, purtroppo, ha cominciato a frequentare le persone sbagliate. Era interessata al trucco e alla moda e voleva viaggiare per il mondo. Voleva fare la hostess ma la sua vita le è stata portata via», ha chiosato la donna.