PlayStation 5 dal paese del Sol Levante il nuovo modello: ecco le novità e le differenze con l’attuale

Le notizie, o presunte tali, corrono via social. Un tweet molto credibile rilanciato perfino su Reddit, ipotizza grandi novità per la prossima evoluzione della PlayStation 5, con la speranza che il nuovo sia più trovabile, che fa rima con fruibile, del “vecchio” che non è ancora passato di modo ma è come un ago in un pagliaio, ossia: introvabile.

La console per eccellenza di Sony è senza dubbio la più popolare del pianeta, tutto merito degli aggiornamenti di nuova generazione, dei controller DualSense ma anche della sua disponibilità.

Recentemente, però, una doccia gelata su milioni di player che affollano il mondo del gaming, e sono soliti utilizzare la PS5, almeno quelli che ce l’hanno. Sony avrebbe deciso di aumentare i prezzi della PlayStation 5. Il motivo?

PS5 CFO-1200 series. Sarà questa l’evoluzione della PlayStation 5?

Tutto andrebbe circoscritto alla continua inflazione, ad altri problemi economici globali, senza dimenticare quella crisi dei semiconduttori, figlia della pandemia da Coronavirus. Una mossa, naturalmente, non apprezzata dai giocatori di PS5, anche perché la concorrenza, Xbox e Nintendo su tutti, hanno già fatto sapere di non avere intenzione di aumentare i loro prezzi. Tant’è.

Ma le notizie arrivano sui social, dicevamo. Ecco all’orizzonte un nuovo modello, rivisto, di PlayStation 5, con il tanto aggiornamento desiderato, e altre novità. Come la leggerezza di chi starebbe per perdere 300 grammi di peso, come un nuovo dissipatore di calore in arrivo. Nuova anche la vite della base.

Nella presunta nuova revisione, Sony potrebbe aggiungere il famigerato processore a 6 nm, con il fine di risolvere anche uno dei maggiori problemi dei player e rendere più facile la disponibilità della console. PS5 CFO-1200 series, potrebbe essere questo il suo nome.

L’utente Twitter Renka, un noto leaker, avrebbe notato che i siti web giapponesi sembrerebbero pronti a lanciare la nuova PS5 il 15 settembre 2022, dopo l’approvazione dello scorso maggio delle autorità locali. Anche lui ipotizza, ahinoi, un aumento dei prezzi.

I giocatori, per il momento, hanno opinioni contrastanti su questa revisione e sull’aumento dei prezzi che ne deriverà. Alcuni capiscono che il processore a 6 nm potrebbe anche essere un costo aggiuntivo, ma a sua volta aiuterà anche a migliorare la disponibilità della console poiché questo processore è più prontamente disponibile rispetto agli altri. Altri ritengono che le revisioni non siano niente di eccezionale e di certo non giustificherebbe un aumento di prezzo. La vita della PS5, d’altronde, è stata sempre questa: chi la ama, e chi la odia. Ma basta che sia disponibile.

FONTE