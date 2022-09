WhatsApp ora si rivolge a chi lo usa da smartwatch: ecco la nuova funzione dell’app

Impressionante. L’aggettivo qualificativo da abbinare a WhatsApp in questo 2022 dalle mille e un’invenzione. La navigazione in incognito, pieni poteri agli admin (che possono ora cancellare i messaggi in chat), le tre release una appressa all’altra rilasciata in materia di privacy (lo scorso anno uno dei talloni d’Achille), lo Shopping-In-App. Non finisce qui.

Il 2022 della messaggistica istantanea numero uno al mondo si arricchisce di una nuova funzionalità: la migliore app a disposizione di Mark Zuckerberg volge un occhio di riguardo anche agli appassionati di smartwatch, gli orologi di nuova generazione sempre più nei polsi di italiani e stranieri. A livello globale.

WhatsApp sta sviluppando una release con un focus sul supporto per le chiamate vocali su Wear OS 3, con l’aggiornamento della versione beta dell’app. L’alfiere di Meta ha scelto il momento giusto, viste le limitazioni attuali del pool di smartwatch Wear OS 3. In pratica si potrà rispondere alle chiamate vocali di WhatsApp al polso, se ovviamente un utente ha il dispositivo indossabile compatibile.

Chiamate vocali sul Galaxy Watch 5

“Dopo aver aggiornato WhatsApp beta alla versione 2.22.19.12 – si legge sul sempre ben informato 9to5google – siamo stati in grado di rispondere alle chiamate vocali sul Galaxy Watch 5 rilasciato di recente. Questa appare come una chiamata nativa, ma sembra che non si limiti all’ultima coorte di Galaxy Watch”.

I rapporti sul subreddit di Wear OS mostrano che anche alcuni possessori di Galaxy Watch 4 sono in grado di rispondere alle chiamate vocali di WhatsApp anche al polso, ma con la versione beta di WhatsApp 2.22.19.11.

Tuttavia, nel loro caso, sembra che questa si distingua da una chiamata vocale standard tramite un logo WhatsApp sotto le informazioni di contatto. Questa icona segue il tema One UI, che indica che potrebbe apparire solo se associato a un dispositivo Samsung Galaxy.

Nel caso specifico, quello dei Google Pixel 6, la novità è tale perché prima non era visibile. Le chiamate sono apparse come un’opzione completamente nativa senza separazione o logo distintivo per indicare che proveniva da WhatsApp, il che potrebbe essere un motivo per cui tutto questo non era stato individuato precedentemente.

In precedenza, comunque, esisteva una soluzione alternativa che significava che l’accettazione delle chiamate vocali di WhatsApp si apriva sul dispositivo associato anziché su un orologio Wear OS con un’opzione “Rispondi alla chiamata sul telefono“.

Questo ultimo aggiornamento consente in pratica di rinunciare al proprio dispositivo in presenza della suddetta combo. Una funzionalità che non esisteva finora per WhatsApp per Wear OS.

La versione è attualmente nel beta tester e disponibile per impostazione predefinita, senza attivarne altre. Si possono accettare solo chiamate vocali WhatsApp. Mancherà pure la corrispondenza biunivoca, arriverà. Per il momento godiamoci l’ennesima utilità.