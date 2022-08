Spalletti e la furiosa lite con il tifoso viola: emergono nuovi dettagli nel video verità

Furiosa lite per Luciano Spalletti con un tifoso della Fiorentina: parole, insulti pesantissimi e persino uno schiaffo, nel video la verità.

Al termine della gara di Firenze arriva una clamorosa lite tra il tecnico dei campani ed un tifoso viola: insulti, parole pesanti ed anche uno schiaffo, un video racconta tutta la verità sul caso.

La terza giornata di Serie A ci ha regalato un intensissimo big match tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Napoli di Luciano Spalletti.

La gara, terminata sullo 0-0, è stata giocata a ritmi altissimi da entrambe le squadre e il caldissimo ambiente di Firenze ha ulteriormente alzato i toni del match rimasto teso dal primo all’ultimo minuto.

Il risultato finale è parso il più corretto visto l’andamento della gara ma, purtroppo, a fare rumore nel post partita non sono state le prestazioni di Napoli e Fiorentina bensì eventi extra campo.

Come ben si sa quello del Franchi è un ambiente estremamente caldo con i tifosi viola sempre molto focosi e alle volte al centro di polemiche.

Il passato empolese di Spalletti rende il tecnico dei campani un bersaglio facile per il pubblico della Fiorentina ma nella gara di domenica, come testimoniato da un video, la lite è andata ben oltre il consentito.

Il grande nervosismo fa scattare la lite: Spalletti attaccato fisicamente

Come già detto, la partita tra Napoli e Fiorentina è stata estremamente tesa e il tutto si è trasferito anche sugli spalti.

Durante tutto l’arco del match infatti, sono stati diversi i cori “poco simpatici” riservati al tecnico del Napoli Luciano Spalletti, beccato a più riprese in particolare dai tifosi alle sue spalle.

Al termine della partita, arrabbiato per quanto successo, l’allenatore toscano è andato faccia a faccia con uno dei sostenitori viola coinvolti e a testimoniare il tutto è apparso un incredibile video.

Nel video si vede con estrema chiarezza come, dopo un breve confronto a parole già di per sè molto animato, il tifoso della Fiorentina cerchi di colpire con uno schiaffo l’allenatore del Napoli, un gesto inconsulto che porterà di certo a delle conseguenze.

L’episodio ha già fatto il giro del web attirando le critiche di tutti e riportando in auge il vecchio tema del tifo sano e pulito, resta ora da capire come interverrà la Lega Serie A per punire il brutto gesto e se seguiranno delle scuse nei confronti di Spalletti.