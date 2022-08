Dazn nuove regole per gli abbonati: se vuoi vederlo, l’unico modo è questo

In arrivo nuove regole per gli abbonati del noto servizio streaming Dazn. Ecco cosa cambierà a partire da questo autunno sulla piattaforma di video streaming online di eventi sportivi: bisognerà adeguarsi o sarà impossibile vederlo.

Da novembre Dazn sarà soggetto a nuove regole per gli abbonati. A partire dal 1° novembre 2022, in conseguenza delle variazioni introdotte da DAZN alle proprie Condizioni di Utilizzo e Carta dei Servizi, saranno conseguentemente adeguate le modalità di fruizione dei contenuti DAZN inclusi nelle seguenti offerte TIMVISION, attivate entro il 30 giugno 2022.

Con un comunicato la Tim ha diramato ai suoi clienti le nuove condizioni contrattuali relative alle offerte del servizio streaming online di eventi sportivi. Una delle nuove condizioni di utilizzo del servizio DAZN, dal 1° novembre 2022, sarà permettere ai clienti: “di associare al proprio account DAZN fino a un massimo di due dispositivi supportati e, se connessi alla propria rete Internet domestica (cavo o Wi-Fi) potranno anche utilizzarli contemporaneamente per fruire del Servizio DAZN. In tutti gli altri casi, si potrà fruire del servizio DAZN su un unico dispositivo”.

“Ricordiamo, inoltre, che l’account DAZN è personale e non può essere condiviso con terzi. Solo all’interno della propria abitazione è possibile usare il proprio account DAZN contemporaneamente su due dispositivi, secondo le modalità prescritte nelle Condizioni di Utilizzo e Carta dei Servizi di DAZN“.

Variazioni dei costi e come disdire l’abbonamento

La società di telecomunicazioni, nel comunicato, fa sapere che il costo mensile delle offerte TIMVISION che includono i contenuti di DAZN non varierà, rispetto alle condizioni economiche attualmente in essere.

Infine per i clienti, con un’offerta TIMVISION che include i contenuti DAZN attivata entro il 30 giugno 2022, che non intendono accettare anche una sola delle variazioni sopra indicate, come riporta la nota, hanno il diritto di recedere dall’offerta TIMVISION che include i contenuti di DAZN entro il 31/10/2022, senza penali né costi.