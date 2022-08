Uomini e Donne, le troniste della nuova stagione | Tra tutte una vecchia conoscenza

Ricomincia la nuova stagione di Uomini e Donne, che per tutti inizia al momento della registrazione della prima puntata, quando il pubblico presente, e non solo, comunica le novità e i personaggi. Ecco chi sono

Si ricomincia con le anticipazioni di Uomini e Donne e le prime saltate fuori riguardano i nomi dei tronisti 2022/2023

La produzione non aspetta più che i tronisti vengano rivelati dal pubblico in studio, o chi per loro, alle varie pagine o siti che si occupano di anticipazioni.

Da un po’ di tempo a questa parte è la produzione stessa ad annunciare i tronisti pubblicandone il video di presentazione su Witty Tv, durante la registrazione. Grazie a questo si conoscono i primi nomi

Uomini e Donne, le troniste della nuova stagione. Ecco chi sono

A registrazione ancora in corso sui social si sta già chiacchierando della nuova tronista di Uomini e Donne, Federica Aversano. Un volto di certo non nuovo al pubblico, ma molto atteso. Maria De Filippi non ha nascosto, di avere un debole per il “caratterino” di Federica. Così dopo aver corteggiato Matteo Ranieri, e aver dimostrato tutta la sua personalità vivace e decisa, adesso avrà la possibilità di fare la sua scelta tra i corteggiatori.

“Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro, ma col cuore ho imparato a contare fino a 10”, così ha raccontato nel video di presentazione. Ha detto di non essere in cerca di un padre per suo figlio, di 2 anni, ma di un compagno per sé stessa. Si è commossa parlando di suo padre, venuto a mancare quando lei aveva 8 anni. Sogna una famiglia e crede molto in Uomini e Donne, per questo spera di trovare il suo grande amore. Federica Aversano è una nuova tronista di Uomini e Donne, ma non è l’unica.

Chi è la seconda tronista

Con lei è arrivata anche Lavinia Mauro, ha 26 anni ed è di Roma. Studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, le mancano sei esami alla laurea. Suo papà fa l’avvocato, sua mamma è un’imprenditrice e ha una sorella, ingegnere ed è molto legata alla sua famiglia.

Dice di essere ansiosa, complicata, molto orgogliosa e ha sofferto in passato per amore. Si accorge subito se un ragazzo può piacerle oppure no, cerca un uomo paziente e tenace, sportivo e che faccia il primo passo. Lavinia è stata una corteggiatrice di Nicolò Brigante.