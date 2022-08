Ilary Blasi e Francesco Totti, battaglia legale senza esclusione di colpi: cosa sta accadendo

L’estate sta per volgere al termine e, presto, si tornerà a fare i conti con la realtà. In queste settimane, infatti, la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha di certo tenuto banco nel gossip nazionale, ma nulla è trapelato rispetto a ciò che sarebbe accaduto tra i due al rientro dalle vacanze. Di recente, invece, un noto settimanale ha rivelato alcuni dettagli della battaglia legale che, a breve, avrà inizio.

Sono passati quasi due mesi da quel fatidico 11 luglio, il giorno in cui sono stati resi pubblici dall’Ansa i comunicati con quali Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione. Sì, sembra ancora impossibile da accettare, ma è proprio così.

Gli ex coniugi, infatti, hanno trascorso per la prima volta le vacanze estive l’uno senza l’altra, senza il minimo segnale di un possibile riavvicinamento. La decisione, dunque, è stata ufficialmente presa e, presto, arriverà il momento in cui gli avvocati delle due parte dovranno entrare in gioco per definire i termini della separazione.

Al contrario di ciò che tutti speravamo, però, trovare dei punti di incontro non sarà affatto semplice, così come è stato di recente rivelato da un noto settimanale. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

L’uno contro l’altra

È giunto il momento, per Ilary Blasi e Francesco Totti, di dirsi “addio” anche davanti alla legge, e mettere fine al loro matrimonio attraverso l’ufficializzazione della separazione. Il settimanale Chi ha rivelato che l’ex capitano della Roma, oltre che al suo legale di sempre, Antonio Conte, si è affidato all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace; la conduttrice, invece, all’avvocato Alessandro Simeone. Ma non è tutto. Tra le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini si apprende che secondo un “atto di pace” stilato dai legali di Totti, la casa coniugale dovrebbe restare ai tre figli della coppia, con Ilary e Francesco che, nei giorni stabiliti, si alternerebbero nel prendersi cura di loro. La seconda proposta, invece, sarebbe inerente alla diffusione di notizie, che sia la Blasi sia Totti dovranno impegnarsi a evitare, sempre per il bene dei loro figli.

La pace è lontana

Riusciranno Ilary Blasi e Francesco Totti a portare avanti pacificamente le pratiche della loro separazione? Secondo la rivista Chi sembra che, al momento, ciò non possa accadere. Ecco, a tal proposito, quanto si legge tra le pagine del settimanale: “Purtroppo possiamo anche anticipare che, al momento, le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono”.

Nessuno, fino a poco tempo fa, si sarebbe mai immaginato che il matrimonio tra Ilary e Francesco potesse finire; ancora più difficile è immaginarli l’uno contro l’altro, impegnati in una battaglia legale che, al momento, si preannuncia più complessa del previsto.