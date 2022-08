La Talpa, nuovi concorrenti: idea rivoluzionaria di Maria De Filippi

In vista di un ritorno de La Talpa, per il cast dei concorrenti, starebbe pensando ad un’idea rivoluzionaria la produttrice del reality Maria De Filippi, ecco di cosa si tratta e le ultime novità in merito a quanto potrebbe accadere.

Vi è molta attesa per il ritorno de La Talpa, reality proposto in tv tra il 2004 ed il 2008, con una prima stagione in Rai e le due successive a Mediaset, prima di una lunga pausa dalla quale sembrava non potesse più essere proposta nuovamente nei palinsesti televisivi.

Dopo un primo decennio nei 2000 dove il reality divenne un genere nuovo, vi fu nel giro di poco tempo un proliferare di programmi tv in cui i protagonisti venivano spiati tutto il giorno, fino a ritornare allo schema in cui venivano trasmessi soltanto GF e l’Isola dei famosi.

A partire dalla prossima stagione vi saranno però due ritorni, Music farm sembra pronto ad essere riproposto, anche se su TV8, mentre Mediaset ha scelto di inserire nel palinsesto dei prossimi mesi, La Talpa, ma con delle novità importanti rispetto al passato.

Cosa si sta pensando

Se le prime tre stagioni, compresa quella trasmessa dalla Rai, sono state prodotte dalla Triangle, la prossima edizione vedrà come casa di produzione del programma La Fascino, società nelle mani di Maurizio Costanzo e della moglie Maria De Filippi, oltre ad essere detenuta dalla RTI.

A curare gli aspetti de La Talpa sarà in particolare la nota conduttrice, la quale ha deciso di rimpiazzare un’altra sua creatura come Tempation Island con tale ritorno. Riguardo alla sua idea, si starebbe pensando di avere come concorrenti gente comune e non personaggi famosi.

I possibili interventi al programma

Un’inversione di tendenza rispetto al Grande Fratello, ultimamente proposto in versione Vip. Secondo le ultime voci, andrebbero esclusi anche ex tronisti, spesso al confine tra l’essere famosi e non, ma per evitare discussioni i prossimi protagonisti avranno modo di farsi conoscere nel reality show.

In merito alla data di inizio della nuova avventura, la quarta stagione de La Talpa partirà nei primi mesi del 2023, probabilmente il periodo sarà il medesimo de l’Isola dei famosi, trasmesso quindi una volta terminata l’edizione del Grande Fratello Vip, in attesa vengano confermate le ultime indiscrezioni arrivate.