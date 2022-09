Agente di polizia uccide 20enne afroamericano: il ragazzo era disarmato nel suo letto [VIDEO]

Il giovane afroamericano Donovan Lewis è morto nel corso di una sparatoria avvenuta nella notte di martedì in un condominio, all’interno del quale gli agenti stavano eseguendo un mandato di arresto.

Ennesimo episodio controverso da parte della polizia americana, un ragazzo di 20 anni è morto durante una sparatoria. Gli agenti di polizia si trovavano nel suo appartamento per eseguire un’ordinanza di arresto. Il fatto è stato ripreso dalla body camera di cui sono dotati i poliziotti. Non è ancora stato precisato per chi fosse il mandato d’arresto.

È morto cosi’ il 20enne Donovan Lewis, un agente di Columbos, nello Stato americano dell’Ohio, gli ha sparato e l’ha ucciso mentre si trovava nel suo letto, disarmato. Sono state diffuse le immagini sconvolgenti del momento in cui è accaduto il fatto, grazie alla body camera di cui sono muniti i poliziotti. La vicenda risale alla notte di martedì. Gli agenti stavano eseguendo un mandato di arresto per violenza domestica, aggressione e manipolazione impropria di arma da fuoco.

20enne afroamericano ucciso nel suo letto: indagini in corso

“In questo momento è fondamentale che il video delle riprese e tutti i fatti disponibili siano condivisi per motivi di completa trasparenza”, ha spiegato il presidente del Consiglio comunale di Columbus Shannon Hardin in un tweet in cui era incluso il video. È in corso anche un’indagine indipendente per risalire ai dettagli di quanto accaduto, da parte del Bureau of Criminal Investigation dello Stato.

“Gli agenti hanno bussato alla porta per diversi minuti… qualificandosi come poliziotti di Columbus”, ha dichiarato il capo del dipartimento Elaine Bryant.

Nelle riprese della body camera, si vedono gli agenti che bussano, chiamano gli inquilini del condominio ed urlano il nome “Donovan” più volte. Si vede un uomo, aprire la porta, gli agenti che lo fermano e che successivamete liberano il cane poliziotto che si dirige verso la porta di una camera da letto. Aperta la porta, nel video, si scorge perfettamente la sagoma di un ragazzo sul letto, e si vede l’agente che spara un colpo e lo colpisce.