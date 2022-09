Berlusconi sbarca su TikTok: “Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale”. Renzi: “Ci mancavi solo tu…”

Silvio Berlusconi sbarca su TikTok: “Ciao ragazzi, eccomi qua. Benvenuti sul mio canale”. Il botta e risposta con Renzi: “Ci mancavi solo tu…”

Sono i numeri a parlare. Secondo i dati di Eurostat, nei paesi UE il 57% dei cittadini di età compresa tra 16 e 74 anni fa uso dei social network. Quasi il 50% dei cittadini, inoltre, usa ogni giorno i social media sia passare qualche minuto di svago, che per informarsi.

Viene da sé che durante le corse elettorali, i social network siano diventati strumento imprescindibile per fare campagna. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. E perché no, anche l’ultimo arrivato TikTok. Tanto che, tra un balletto-tormentone e un video sui gattini, ormai è possibile che in home possa finire anche qualche post di Berlusconi.

Berlusconi sbarca su TikTok

Non si arrende di certo, il politico “più famoso” – all’estero soprattutto – d’Italia. Silvio Berlusconi brama ancora più follower, e si è per questo unito a TikTok. L’ex primo ministro 85enne ha fatto il suo debutto sul social media cinese, tana per eccellenza di ragazzini e adolescenti, proprio qualche ora fa. Ed è proprio agli utenti più piccoli che (goffamente) il Cavaliere si rivolge. “Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale di TikTok. Su questa piattaforma i ragazzi sono oltre 5 milioni e il 60% ha meno di trent’anni. Ho un po’ di invidia perché molti di voi sono giovani, ma vi faccio tanti complimenti “. Queste le parole con cui esordisce Berlusconi nel suo primo video lanciato sulla piattaforma.

E ancora, prosegue: “Ho voluto aprire questo canale per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto, e che vi riguardano da vicino. Discuteremo del vostro futuro. Vi racconterò di come voglio rendere l’Italia un paese che possa darvi nuove opportunità, e la possibilità di realizzare i vostri sogni. E parleremo di attualità, e dei punti del programma di Forza Italia che vi riguardano da vicino”.

Unirsi a TikTok dà ovviamente all’ex premier la possibilità di interagire con un’altra fetta di pubblico molto importante, quella cioè degli elettori più giovani. Pubblico che, tra l’altro, non ha tardato ad avanzare una richiesta che diverte e inquieta al tempo stesso: fare un balletto sulle note di “Meno male che Silvio c’è”. Un TikTok che se fosse pubblicato sul serio, potrebbe rivelarsi oltremodo – per rimanere a tema giovani sui social – “cringe”.

Dal canto suo, il video ha già scatenato la riposta di Matteo Renzi – anche lui approdato di recente sul social. “Che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu!”, incalza con ironia il leader di Italia Viva. Del resto, lo dice anche lui, mancano solo 25 giorni alle elezioni…