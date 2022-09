Letta si improvvisa cameriere: serve ai tavoli di PizzAut, locale in cui lavorano ragazzi autistici

Enrico Letta in campo per portare avanti la campagna elettorale, si iniziano a vedere i vari punti di vista dei partiti, da Berlusconi su TikTok a Enrico Letta, cameriere improvvisato.

Letta quindi punta ad una campagna elettorale che metta ai piani alti «inclusione sociale e diritti», è stato infatti fotografato mentre serve ai tavoli di PizzAut, un locale in cui lavorano ragazzi autistici.

Il segretario ha colto l’occasione per ringraziare Nico Acampora, ideatore di questo progetto, che ha consentito di accendere i riflettori sulla questione a livello sociale per poter arrivare all’approvazione della legge riguardo le startup sociali che intende venga «confermata e rifinanziata in modo significativo».

«Vogliamo un’Italia che somigli più a PizzAut e meno ai luoghi di esclusione. Quello che ci spaventa è il silenzio» ha spiegato il segretario Letta prima di mettersi il grembiule e servire alcune pizze ai tavoli. Letta si è poi accomodato a mangiare la pizza da un menù che oggi offre anche la pizza ‘Enrico che ficò.

Enrico Letta su TikTok: Non è cabaret, il Pd c’è in modo serio con Zan»

«Dei politici presenti oggi non ce ne è uno che io non conosca di viso, che non venga qui a mangiare, con cui io non abbia parlato. Anche con Enrico ci eravamo già incontrati per parlare di inclusione scolastica». Riguardo l’inclusione scolastica Acampora, che in precedenza aveva ospitato altri politici a PizzAut, ad esempio Giuseppe Conte, ha chiesto al Pd l’impegno «di allocare risorse sufficienti per l’assistenza educativa scolastica. Non è possibile che gli insegnanti di sostegno e gli educatori comunali non ci siano o siano meno e per meno ore di quelle che le scuole chiedono»