L’ad di Tesla ritiene che ci vorranno ancora diversi anni, ipotizza qualche decennio, per far sì che avvenga «la transizione verso l’energia sostenibile e verso un’economia sostenibile».

Il fondatore di Tesla, Elon Musk, in un colloquio con i giornalisti in Norvegia, ha spiegato che il mondo deve proseguire nell’estrarre gas e petrolio, lavorando però sullo sviluppo di fonti di energia sostenibili.

Musk ci ha tenuto a sottolineare che secondo lui, se si vuol essere realisti, sarà necessario utilizzare petrolio e gas «a breve termine, perché altrimenti la civiltà crollerà». I giornalisti gli hanno inoltre domandato se la Norvegia dovrebbe proseguire nell’estrazione di gas e petrolio, e l’ad di Tesla ha replicato che in questo momento, determinate «ulteriori esplorazioni siano giustificate in questo momento».

Musk ha spiegato che «una delle sfide più grandi che il mondo abbia mai dovuto affrontare è la transizione verso l’energia sostenibile e verso un’economia sostenibile». Tuttavia, afferma il fondatore di Tesla, per portarla a termine potrebbero volerci dei decenni.

Musk continua a credere nelle macchine elettriche, al punto che al pubblico norvegese ha detto che secondo le sue stime «entro il 2030 il 50% delle auto prodotte sarà elettrica. Nel 2035, invece, penso che questa percentuale salirà all’80%». Poi, ci ha tenuto a chiarire che per ora «non c’è carenza di materie prime necessarie alla produzione di batterie».

Il più ricco imprenditore del pianeta, ha anche asserito di essere pro nucleare. Secondo il suo pensiero, infatti, «dovremmo mantenere le centrali nucleari. So che questa può essere un’opinione impopolare in alcuni ambienti, ma credo che se si dispone di una centrale nuclare ben progettata non si dovrebbe chiuderla».

Elon Musk e il digiuno intermittente

Nel frattempo, il Ceo di Tesla, nelle ultime ore, ha postato un tweet in cui ha raccontato di aver seguito un digiuno intermittente. Non si è dunque servito di alcun robot, né di nessuna intelligenza artificiale per perdere peso. Il milionario, ha raccontato che è sceso di ben 9 kg.

Negli ultimi mesi, infatti, aveva detto di essere ingrassato, e ora, ha svelato di aver usato un app chiamata Zero Fasting Health, con cui è riuscito a rimettersi in forma.