LG UltraGear il mostruoso monitor curvo da 45″ progettato per il gaming: un qualcosa di sbalorditivo

Nel segno di IFA 2022. Settembre comincia con la tradizionale Internationale Funkausstellung Berlin, semplicemente una delle fiere più importanti della Germania che in pratica da quasi un secolo fa impazzire gli appassionati di tecnologia. Per LG una grande occasione.

Il marchio coreano (LG sta per Lucky Goldstar) specializzata nella produzione di apparecchiature elettroniche e telefonini sfrutterà la kermesse berlinese (in programma dal 2 al 6 settembre) per lanciare il mostruoso LG UltraGear, un monitor curvo da 45 pollici, progettato per lavorare ma soprattutto per il gaming.

Con uno schermo di tipo OLED che misura non meno di 45 pollici, l’ UltraGear 45GR95QE è stato presentato come una nuova opzione per coloro che necessitano di un modello con un’ottima frequenza di aggiornamento e immersione durante il gioco. Oltre ai 240 Hz che offrono dinamismo in diversi tipi di giochi, il tempo di risposta è di solo 1 ms.

Il mercato degli schermi OLED è il nuovo che avanza

La società che ha la risoluzione del dispositivo è WQHD (3440 x 1440) e il monitor da gioco ha un rapporto di aspetto di 21:9. LG afferma inoltre che questa versione IFA 2022 è “il primo monitor dell’azienda a combinare uno schermo da 45 pollici con una curvatura 800R ; un abbinamento che aiuta ad aumentare il senso di immersione degli utenti”. L’ UltraGear 45GR95QE sarà presentato all’IFA e tutti i visitatori potranno vedere da vicino il potere.

Chiare le parole di Seo Young-jae, senior vicepresidente e capo della divisione IT di LG Electronics Business Solutions Company: “L’innovativo portfolio prodotti di LG presente a IFA 2022 sposa perfettamente gli ultimi trend e tecnologie per soddisfare le diverse esigenze e stili di vita dei consumatori – assicura – il nostro nuovo monitor gaming UltraGear OLED migliora l’esperienza di gioco grazie al suo schermo curvo, alla presenza dell’antiriflesso e alla frequenza ultraveloce di aggiornamento di 240Hz, mentre il Display Ergo AI fornisce un comfort senza precedenti grazie alle sue caratteristiche ergonomiche e al design futuristico. Siamo entusiasti di presentare questi due incredibili prodotti in occasione di IFA e di ritornare nuovamente a Berlino dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia”.

Non c’è ancora alcuna previsione di lancio nel mercato generale, né LG ha divulgato il prezzo del gigantesco monitor curvo. L’ipotesi più accreditata, attualmente, è che possa essere rilasciato al pubblico per fine 2022. Il monitor gamer OLED con schermo curvo sarà sicuramente una grande novità per questo mercato, ma vale la pena ricordare che gli schermi LCD hanno già un refresh rate che arriva a 360Hz. È un’importante frequenza di aggiornamento che aiuterà il mercato degli schermi OLED ad avanzare sempre più.

FONTE