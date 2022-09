Allarme su TikTok, ecco il “virus dell’estate”: non si sa ancora cos’è ma sta facendo molte vittime

Su TikTok dei ragazzi hanno lamentato l’esistenza di un nuovo tipo di virus apparentemente pericoloso. Ma di che cosa si tratta, e soprattutto lo è davvero?

È da diverse settimane che in rete circolano video di persone affette da sintomi simil-influenzali subito dopo il rientro dalle vacanze praticamente. In tanti si mostrano raffreddati, in condizioni fisiche non buone e con termometri che registrano febbre oltre i 38°C. Non sono rare, sui social, le frasi e i commenti che alludono alla presunta pericolosità di alcune note località turistiche, spesso associate a questo virus.

Ad avere attirato l’attenzione più di altre mete balneari è anzitutto Gallipoli, ma hanno manifestato sintomi simili anche giovani al rientro da Riccione, da Pag in Croazia e da Corfù in Grecia. Insomma, all’apparenza sembrerebbe proprio trattarsi di un’infezione di tipo virale o batterico, ma attualmente si sta faticando a comprendere quale sia l’origine, dato che tutte le ipotesi fino ad ora presentano delle incongruenze o lasciano dei punti interrogativi che richiedono maggiori approfondimenti.

Ma quali sono i sintomi? Di solito sono occhi rossi, spossatezza, febbre, raffreddore, tosse e mal di gola, e nella maggior parte dei casi le persone li hanno manifestato dopo il rientro dalle ferie. Possono essere curati con semplici farmaci da banco, ma da quel che risulta il numero di ricoveri ospedalieri o di accessi al pronto soccorso non ha subito un significativo aumento; ciò lascia intendere che il fenomeno sia gestibile o che non comporti una frequenza significativa di complicazioni rilevanti.

I virus gettonati per questa vicenda e la guarigione rapida

Ovviamente sui social network è esplosa la notizia, tant’è che si parlava di un presunto rischio sanitario che ha spaventato una parte dei turisti, preoccupati dalla possibile presenza di un batterio o di un virus in una parte delle acque del litorale pugliese. Per adesso non ci sono certezze sull’origine della malattia, ma potrebbero esserci alcuni fattori che accomunano tutte le persone che hanno sofferto dei sintomi.

Si pensa che possa essere un caso di Escherichia Coli, ovvero un batterio abbastanza conosciuto e che si trovava nella riviera emiliano-romagnola. Andando più a sud, le analisi effettuate dal dipartimento di Lecce di Arpa Puglia per valutare la presenza di patogeni nelle acque di balneazione del mare di Gallipoli hanno dato esito negativo. Lo stesso sindaco della città Stefano Minerva, dopo avere comunicato i risultati dell’indagine, ha ribadito che le acque sono del tutto sicure, quindi niente panico.

Un’altra idea era quella della Legionella pneumophila, e anche se non risultano essere stati condotti finora test specifici e sistematici, la dinamica dell’infezione sembrerebbe escludere questa ipotesi: il batterio viene tipicamente trasmesso tramite l’inalazione aerea di acqua stagnant, dalle tubature o dagli impianti di aerazione. Comunque sia non preoccupatevi: qualunque tipo di malattia possa essere è facilmente trattabile, non per niente il rientro delle vacanze estive per molti è stato gradevole nonostante questo inconveniente.