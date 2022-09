WhatsApp arriva la novità shock, lo Shopping In-App: Zuckerberg stesso annuncia la notizia

Tutti quelli che pensavano che WhatsApp avesse finito con le sue tante, innumerevoli, funzionalità di un 2022 ricco di novità come non mai, si sbagliavano di grosso. Scende in campo direttamente Mark Zuckerberg per annunciare un’imminente news che potrebbe rivoluzionare la messaggistica istantanea, numero uno al mondo.

Dopo aver condiviso i dettagli sulle tre nuove funzionalità per la privacy, una dietro l’altra, che arriveranno presto su WhatsApp, il CEO di Meta annuncia ora un’altra importante funzionalità per le persone in India: possono iniziare a fare acquisti su JioMart, aggiungere articoli al carrello ed effettuare un pagamento in sicurezza all’interno della chat di WhatsApp.

Lo Shopping In-App, dunque, parte dall’India, ma non sarebbe certo una sorpresa vederla a stretto giro di posta in ogni dove, a livello globale. Fatto sta che potrebbe essere una svolta epocale per WhatsApp.

Zuckerberg-JioMart: affare fatto!

Come rivela il sempre ben informato portale WaBetaInfo, WhatsApp ha iniziato a rilasciare questa funzionalità nelle ultime versioni beta, per Android e iOS, contrassegnate come aggiornamenti compatibili. “Per l’aggiornamento ad Android 2.22.9.12 – si legge – abbiamo condiviso i dettagli sulla possibilità di creare un ordine grazie a un nuovo collegamento alla chat, uno strumento in sviluppo per le aziende”.

La stessa caratteristica è stata avvistata anche durante lo sviluppo della beta di WhatsApp Desktop ma adesso ci sono notizie ufficiali. In effetti, Mark Zuckerberg ha subito condiviso su Facebook i dettagli della prima esperienza di acquisto end-to-end su WhatsApp, grazie a una partnership con JioMart in India.

Per chi non lo sapesse JioMart è una società di e-commerce indiana, con sede a Navi Mumbai, Maharashtra, nata come joint venture tra Reliance Retail e Jio Platforms. Un azienda che nasce sulla vendita di generi alimentari online, prima di espandersi in altre categorie di prodotti come moda, articoli per la casa e altro ancora. La piattaforma è stata lanciata in modo graduale a dicembre 2019. Un anno dopo, JioMart è stato lanciato completamente in 200 città e paesi dell’India. La sua app ha superato da tempo il milione di download. Chiusa parentesi.

JioMart, dunque, utilizzerà le soluzioni di chat di WhatsApp per alimentare il suo servizio di spesa in India. Come mostrano dagli screen di wabetainfo, alcune persone in India possono già creare ordini visitando il catalogo di JioMart.

Dopo la creazione dell’ordine, l’articolo verrà immediatamente aggiunto a un carrello personale. Quando gli articoli necessari vengono aggiunti al carrello, gli utenti possono effettuare il pagamento in sicurezza, senza uscire da WhatsApp, grazie a UPI Payments.

La visione di Mark Zuckerberg è molto dettagliata: definisce la messaggistica aziendale come un’area con un vero slancio e “esperienze basate sulla chat come questa saranno il modo in cui le persone e le aziende comunicheranno negli anni a venire”.

FONTE