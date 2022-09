Apple Watch 8 è la vera rivoluzione? Bordi squadrati, cassa 47mm e diversi cinturini, questo secondo un noto leaker

Il 7 settembre, la data ufficializzata un po’ a sorpresa e prima del tempo da Apple, è ormai alle porte. In moltissimi stanno aspettando gli iPhone 14. Soprattutto i Pro sempre più il discusso notch, Ma l’evento del colosso di Cupertino non può rischiare di far passare in secondo piano gli Apple Watch Serie 8. Per tutta una serie di motivi.

Primo perché il pubblico a cui si rivolge Apple con i suoi orologi di nuova generazione è cambiato, cresciuto numericamente. Secondo perché i dispositivi marchiati dalla Mela più famosa al mondo, in questo segmento di mercato, sono leader incontrastati, quasi al livello degli auricolari. Non solo.

Sembra che Apple, almeno stando alle ultime indiscrezioni, voglia attuare una vera e propria rivoluzione dei nuovi smartwatch: bordi squadrati, cassa da 47 millimetri, diversi cinturini. E altre novità.

Apple e un Watch Series 8 più grande

Prima del rilascio dell’Apple Watch Series 7, diverse voci suggerivano che nel bunker di Cupertino, si stesse lavorando alacremente verso un design rinnovato con bordi piatti simili a quelli presenti sugli iPhone 13. Sbagliato. O così è, se vi pare.

Le ultime voci suggeriscono che la versione di fascia alta dell’Apple Watch Series 8 potrebbe presentare un tipo di design simile con un display piatto, ma non ci si aspetta che il dispositivo abbia bordi piatti, almeno secondo il noto leaker ShrimpApplePro. Che ipotizza, invece, un display in vetro frontale piatto in fase di sviluppo per l’Apple Watch, una “alta probabilità” che sia destinato all’Apple Watch Series 8”.

I modelli standard di Apple Watch Series 8 dovrebbero presentare lo stesso design di “Apple Watch Series 7” senza aggiornamenti al telaio. Ma con bordi squadrati, un display più grande del 5% (secondo l’analista di display Ross Young) e una dimensione totale di 1,99 pollici in diagonale, che sarebbe leggermente più grande della dimensione della diagonale di 1,901 pollici dell’Apple Watch Series 7, da 45 mm. L’orologio potrebbe misurare 47 mm, rendendolo due mm più grande dell’attuale Apple Watch più grande. Dal canto suo Mark Gurman di Bloomberg conferma che l’Apple Watch più grande sarà il modello “robusto” in lavorazione.

Quel “robusto”, ovviamente sta per il Watch Serie 8 Rugged, ad hoc per gli sport estremi: schermo più grande e un involucro in metallo, avrà circa il 7% in più di area dello schermo rispetto all’Apple Watch Series 7 da 45 mm e una risoluzione del display di 410 x 502 pixel. Sempre Gurman ipotizza che Apple possa utilizzare l’area di visualizzazione aggiuntiva per fornire più metriche di fitness sul quadrante di Apple Watch, contemporaneamente. Si prevede che Apple realizzerà il nuovo Apple Watch in titanio, il che significa che potrebbe sostituire o diventare l’Apple Watch Edition attualmente esistente. Il Rugged di fascia alta potrebbe arrivare anche a 900 dollari,

L’Apple Watch Series 8 dovrebbe essere caratterizzato da un chip S8, venduto in quattro colorazioni: Midnight, Starlight, PRODUCT(RED) e Silver. Almeno fino a prova contraria.

FONTE