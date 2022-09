TikTok o Google? La generazione Z potrebbe segnare la fine del motore di ricerca

TikTok non è solo una delle piattaforme più famose degli ultimi anni, ma è anche quella che attualmente sta conquistando il podio. Le incredibili idee che sono scaturite dalla sua nascita non sono affatto poche, ragione per la quale abbiamo visto diversi social ispirarsi al suo modo di rendere pubblici i video in maniera tale da ottenere più successo. Tuttavia, TikTok ha raggiunto un tale livello di popolarità da arrivare a competere con Google. Ma questo come è possibile?

Attualmente, TikTok, oltre ad essere l’applicazione preferita dalla nuova generazione, è anche un sito talmente gettonato da mettere in discussione la supremazia di un colosso come Google. Lo afferma Prabhakar Raghavan, nella conferenza Brainstorm Tech and Fortune sul futuro dei prodotti della casa di Mountain View, sostenendo che i giovani utilizzino la piattaforma anche al posto di Google Maps o del tasto ricerca di Google.

La fascia d’età presa in considerazione dalle analisi di Google è tra i 18 e i 24 anni. Inoltre, un’altra caratteristiche notrvole che emerge dalle ricerche è che i ragazzi sono sempre più orientati a preferire i “contenuti visivi”. Questo, dunque, sarà preso in considerazione dalle aziende più famose del web: lo scopo è quello di non rimanere indietro con i tempi onde evitare di perdere possibili utenti. Comunque, se prima le ricerche si facevano solo digitando delle parole chiave, ora il 30% viene effettuata tramite la voce.

E Google adesso, tenendo conto degli studi sui comportamenti degli utenti più giovani, sta iniziando a considerare di combinare testo e immagini per le ricerche. Un giorno, come avete potuto comprendere, i clienti potrebbero fare ricerche in base a ciò che vedono, e potrebbe accadere molto prima di quanto si pensi dal momento che i visori 3D o gli occhiali di realtà aumentata consentono di mescolare elementi virtuali alla realtà circostante.

L’evoluzione che avrà TikTok nel corso degli anni

Ma nel frattempo che la compagnia più famosa che ci sia cerchi di capire in che maniera adattarsi ai nuovi comportamenti dei consumatori, TikTok sta già diventando lo spazio preferito in cui si cercano informazioni e luoghi da esplorare. Amazon, al riguardo starebbe testando una nuova funzionalità da proporre all’interno dell’applicazione musicale: le indiscrezioni suggeriscono che i prodotti che vende potranno essere mostrati tramite un feed di foto e video da scorrere come si fa con i filmati di TikTok.

Si tratterebbe, in sintesi di un vero e proprio social network, dove gli utenti condividono i propri prodotti e gli altri possono mettere mi piace, commentare e condividere. Sarebbe sicuramente il sogno di tutti coloro che vorrebbero vedere eventuali recensioni oppure dei like per assicurarsi che sia un ottimo articolo da acquistare, di conseguenza non è così tanto inutile come potremmo pensare che sia l’iniziativa. Ma in primis avrà convinto noi? Molti saranno già entusiasti in merito a quanto detto, mentre altri, forse, lo saranno di meno. Sta di fatto che la novità arriverà molto prima di quel che si pensi.