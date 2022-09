iPhone 14 funzionerà anche senza rete cellulare: la feature pazzesca del nuovo modello

Il 7 settembre è ormai alle porte. Gli amanti degli orologi di nuova generazione Apple conosceranno gli attesissimi Watch Series 8, ma non c’è dubbio che gli iPhone 14 catalizzeranno l’evento dell’anno, non l’ultimo se si pensa a quello di ottobre, probabile, per i nuovi iMac, ma universalmente riconosciuto come il più importante.

Le uniche certezze, attualmente, sono che Apple terrà il suo grande evento il 7 settembre, visto che è stato proprio il colosso di Cupertino a confermarlo, insieme allo slittamento di iPadOS 16 fino a dopo il rilascio di iOS 16. Per il resto si sa molto.

La presentazione sarà la combinazione di un normale in-keynote, di una persona, allo Steve Jobs Theater di Apple insieme a video preregistrati e l’intero evento sarà trasmesso in streaming online. Come al solito, l’invito stesso fornisce alcuni sottili indizi su ciò che sta arrivando.

Apple, parola chiave: Far Out!

Il nome stesso dell’evento è stato oggetto di discussione. Letteralmente “molto lontano”. Ma quanto lontano. Secondo Bloomberg addirittura fino ai satelliti. Negli iPhone 14 potrebbero esserci, come affermato da Mark Gurman, addirittura funzioni di connettività satellitare. Chissà se nelle due versioni standard (classica e Max), o soltanto nei due Pro.

“Far out” potrebbe riferirsi al fatto che l’evento è letteralmente lontano nel futuro: in tal senso si spiegherebbe così il fatto che Apple ha annunciato il lancio due settimane prima del previsto, il che è un preavviso maggiore di quello che l’azienda ha dato nell’era del Covid. Di solito, soprattutto negli ultimi periodi, il colosso di Cupertino ritardava sempre l’ufficialità del super evento, fino a una settimana prima.

“Far out” potrebbe riferirsi al concept spaziale, che si basa su un tema in iOS 16. Uno dei principali nuovi set di sfondi per la schermata di blocco dell’aggiornamento è, infatti, l’opzione Astronomia. Che include due viste della Terra, due della luna e una del sistema solare: scorrendo lentamente tra le diverse visualizzazioni, si ottieni un fantastico sguardo virtuale sullo spazio e sulle stelle.

Il significato più accreditato di “Far out”, sempre secondo Gurman e Bloomberg, sarebbe la definizione di quella pianificazione di aggiunte funzionalità satellitari significative ai suoi dispositivi, inclusa una funzione di invio di messaggi di emergenza e un meccanismo per segnalare incidenti gravi in luoghi, senza bisogno di rete satellitare.

La funzione, attesa da tempo e chiamata internamente Messaggio di emergenza via satellite, è progettata per consentire agli utenti di iPhone compatibili di inviare messaggi SOS ai primi soccorritori se si trovano, ad esempio, in montagna o in mare.

L’inizio di quel dialogo col satellite per aprire un nuovo mondo, attualmente “far out”… molto lontano.

