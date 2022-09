GTA: Online, un player perde credenziali account e quando le ritrova scopre di possedere una fortuna inattesa

GTA 5 è uno dei giochi migliori che siano stati prodotti nell’ultimo decennio, e lo possiamo tranquillamente costatare per via del fatto che abbia registrato un successo senza precedenti. Tuttavia, alcune volte anche il titolo che preferiamo può rivelarsi essere una trappola per molti di noi, in particolar modo un luogo dove gli hacker possono divertirsi e rubare il nostro account. Ma un utente che ha sperimentato questa situazione si è ritrovato con l’affrontare una vicenda “gradevole” successivamente.

Per quanto alcuni giochi abbiano una fama indiscutibilmente elevata sia per quello che propongono che per la casa che li ha prodotto, è stato dimostrato come, in diversi casi, l’utenza si sia lamentata dei numerosi attacchi hacker rivolti verso il proprio profilo. A volte è possibile proteggersi con alcune soluzioni adottate direttamente dal gioco stesso, quindi una ipotetica doppia password e l’autenticazione a due fattori, mentre in altri casi è necessario proteggersi da sé.

Ma una vicenda accaduta di recente sembra che porti avanti il detto “non tutti i mali vengono per nuocere”, e la prova lampante di quello che diciamo risiede sul fatto che un utente si sia ritrovato una vera e propria sorpresa nell’account di GTA Online. Che lo abbia spaventato è ovvio, tuttavia ciò che ha visto era chiaramente l’ultima cosa che avrebbe pensato di vedere dal momento che fosse inaspettato e, allo stesso tempo, davvero ambiguo: vediamo cosa ha trovato.

La storia di un utente che è divenuto miliardo grazie ad un hacker

Come abbiamo detto farsi rubare l’account non è una bella esperienza, anche quando si tratta solamente di un videogioco in cui tendiamo a passare molte ore del nostro tempo. Nel caso di questo giocatore, però, è stato un colpo di fortuna: un utente di GTA Online ha recuperato il proprio account dopo che gli era stato sottratto da un hacker, e si è ritrovato improvvisamente miliardario. Insomma, il mucchio di soldi sicuramente non lo aveba accumulato lui da solo.

L’utente è noto come MoistWave e, parlando con PCGamesN, ha spiegato che il suo account aveva subito un attacco hacker mentre era inattivo. Quando ha ripreso possesso del profilo in seguito, ha potuto costatare che avesse praticamente due miliardi di chips del Diamond Casino and Resort di GTA Online. In altre parole era diventato ricco, anche se non aveva fatto assolutamente niente. L’utente ha condiviso un’immagine della propria “vincita”, ma la situazione è diventata ancora più particolare quando Rockstar Games non ha agito contro il giocatore, il quale ha potuto tenere tutte le chips per il Casino di GTA Online.

È indubbiamente una fortuna immane quella di questo utente, che avrà la possibilità di comprare tutto quello che vorrà d’ora in avanti. Considerate che le chips si acquistano di norma per 1 GTA$ l’una, e dal momento che in GTA$ si possono anche acquistare con soldi reali, in una certa misura è come se il giocatore di GTA Online abbia ottenuto moneta in-game pari a oltre 18.700 euro reali.