Voglia di Champions League? su Prime Video le migliori partite della competizione ed in HD

Amazon Prime Video ha annunciato ufficialmente tutte le novità per quanto riguarda i nuovi contenuti a cui avranno accesso gli utenti interessati. Era da tempo che ci si aspettava qualcosa di sorprendente da parte loro, e pare che finalmente si abbia la possibilità di passare delle buone serate in compagnia di una partita indimenticabile, e magari di qualche nostra conoscenza. Ma che cosa avremo modo di guardare esattamente? Scopriamolo.

Amazon ha sempre messo a disposizione delle novità imperdibili per tutti noi, e lo abbiamo potuto vedere nel corso del tempo grazie all’introduzione di alcuni contenuti nuovi nei vari servizi disponibili. Di sicuro nulla è lasciato al caso e questo lo sappiamo abbastanza bene, ma ciò non significa mica che dovremo sperare che ci siano in continuazione una serie di info interessanti per noi.

Ma in questo caso è andata esattamente così, anche perché Prime Video si è riempito ancora una volta di nuovi progetti e che ci piaceranno senz’altro. Dovremo soltanto capire se effettivamente saranno di nostro interesse e anche, ma non tanto per importanza, se la visione dei contenuti sarà rilevante o meno in tal caso. Ma ora ci domandiamo la seguente curiosità: che cosa avremo modo di guardare per quanto riguarda il calcio?

Tutti i dettagli riguardante le partite e le figure importanti che vedremo

Prime Video, con l’ultima news rilasciata, ha annunciato quali saranno le prime quattro gare che saranno trasmesse in esclusiva sul servizio. La prima sarà Napoli-Liverpool, che il 7 settembre aprirà la stagione della Champions League su Prime Video. In seguito, invece, avremo modo di vedere Juventus-Benfica il 14 settembre, Chelsea-Milan il 5 ottobre e Barcellona-Inter il 12 ottobre. I programmi di cui vi abbiamo appena parlato partiranno alle 19.30, ma il calcio d’inizio è programmato per le 21. Dopo la diretta si avvieranno i momenti salienti della giornata di Champions League, con tutti i gol delle partite giocate sia martedì sia mercoledì sera. Ma che altre informazioni abbiamo da proporre? Ce ne sono alcune da non trascurare: eccole. Nel 2021, Amazon ha acquisito il bando instayrato dalla UEFA per trasmettere in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera fino alla stagione 2023/2024. Questo serviva per coprire la stagione 2022/2023, motivo per cui Prime Video si è affidata ai presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo. La telecronaca sarà nelle mani di Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico.