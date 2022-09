Star Wars ci saranno ancora lotte con il Primo Ordine dopo “gli ultimi Jedi”? A quanto pare qualcosa c’è

Fra palco e realtà. Rian Johnson è attualmente impegnato con il franchise di Glass Onion, A Knives Out Mystery, un film giallo americano in uscita scritto e diretto di suo pugno, e prodotto in collaborazione con Ram Bergman per T-Street Productions. Il sequel di Knives Out. Non solo. E’ indaffarato con Poker Face, la serie made in Peacock, ma il suo sogno è quello di tornare, quanto prima, a calcare il palcoscenico del leggendario Star Wars.

E’ stato proprio il regista, sceneggiatore e musicista statunitense, in un’intervista a Empire, ad esprimere questa sua esigenza: “Sono stato vicino a Kathleen (Kennedy, ndr) ci incontriamo spesso e ne parliamo in continuazione. A questo punto è solo una questione di programma”. Manca il quando, ma a quanto pare è una questione di tempo. Non si spiegano altrimenti le altre parole di Rian Johnson. “Mi si spezzerebbe il cuore se avessi finito, se non potessi tornare in quella sandbox”.

La trilogia di Star Wars di Johnson è stata annunciata per la prima volta nel novembre 2017, un mese prima che il suo debutto alla regia di Star Wars, Gli ultimi Jedi, arrivasse nelle sale. All’epoca, doveva “introdurre nuovi personaggi da un angolo della galassia che la tradizione di Star Wars non aveva mai esplorato prima“.

Tuttavia, dopo l’accoglienza mista alla trilogia del sequel nel suo insieme, Lucasfilm ha trasformato la sua strategia per Star Wars dalle trilogie alla “narrazione persistente”, che abbiamo visto attraverso le serie Star Wars Disney+ come The Mandalorian, Book of Boba Fett, Obi -Wan Kenobi e l’imminente Andor.

Rian Johnson rivuole quel palco. A gran voce

La trilogia guidata da Rian Johnson è poi rimasta in secondo piano per alcuni anni, con il regista in altre faccende, affaccendato, impegnato soprattutto con il franchise di Knives Out e Star Wars che si è concentrato sulla sua lista di serie in arrivo. All’inizio di quest’anno, Kennedy ha confermato che la trilogia era in attesa, citando l’accordo di Johnson’s Knives Out con Netflix. Anche perché, non può finire così.

Sono passati quasi cinque anni, praticamente un lustro, da quando ” Star Wars: Gli ultimi Jedi” di Rian Johnson è uscito nelle sale ricevendo recensioni entusiastiche da parte della critica, qualcuno l’ha addirittura definito come uno dei migliori film di “Star Wars” mai realizzati prima d’ora. Rian Johnson rivuole quel palco. E a quanto pare lo vogliono anche i tantissimi fan di Guerre Stellari.

FONTE