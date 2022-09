Apple aggiorna a sorpresa i vecchi iPhone: una piccola rivoluzione o l’ultimo prima dell’addio?

A settembre c’è sempre Apple in copertina. E non potrebbe essere altrimenti visto che quest’anno, per di più, il colosso di Cupertino ha deciso di anticiparlo prima dell’avvento ufficiale dell’autunno: il 7.

Ogni giorno è buono, dunque, per parlare dei dispositivi griffati dalla mela più famosa al mondo, aspettando quel giorno dopo Tim Cook e compagnia presenteranno i quattro iPhone 14 e i nuovi Apple Watch Serie 8, orologi di nuova generazione che promettono una piccola rivoluzione, a partire dal design. Nel frattempo sorprende la decisione di Apple di aggiornare i vecchi Melafonino. E la domanda sorge spontanea: un’altra piccola rivoluzione in atto, oppure il classico canto del cigno, l’ultimo update prima dell’addio?

Mentre i fan dei dispositivi Apple stanno aspettando l’attesissimo iOS 16, previsto da molti per la fine del 2022, ci sono dispositivi meno recenti che non possono eseguire versioni del sistema operativo mobile. Tuttavia, hanno ancora bisogno di alcuni importanti aggiornamenti software/di sicurezza di tanto in tanto.

Apple ha rilasciato al pubblico iOS 12.5.6: una versione importante

Su iOS 16 va fatta, comunque, una doverosa parentesi, perché potrebbe anche essere anticipato prima del tempo: soltanto qualche giorno fa, è diventata disponibile la beta numero 8, che a differenza delle precedenti ha introdotto solamente una serie di bug fix e miglioramenti generali. Tutto procede per il meglio. Chiusa parentesi.

Quegli importanti aggiornamenti che necessitano i vecchi Melafonini (ma anche iPad) avrebbero portato alla decisione del colosso di Cupertino: rilasciare una nuovissima versione di iOS 12.5 per il pubblico. Solo il tempo dirà se sarà davvero l’ultima. Tant’è. La notizia è che Apple ha rilasciato al pubblico iOS 12.5.6, un sistema operativo progettato specificamente per i vecchi modelli di iPhone e iPad in circolazione, che non possono essere aggiornati a iOS 13 (o anche versioni più recenti).

L’aggiornamento stesso è incentrato sulla sicurezza e potrebbe essere strettamente associato all’aggiornamento iOS 15.6.1 rilasciato dall’azienda non molto tempo fa. In tal caso, iOS 12.5.6 dovrebbe essere installato il prima possibile, consigliano sempre gli esperti, per le persone che hanno dispositivi iOS/iPadOS meno recenti.

Sfortunatamente, Apple afferma solo che “Questo aggiornamento fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti“. Non c’è molto da fare, ovviamente, ma considerando quanto sia stato importante l’aggiornamento di iOS 15.6.1, è probabile che questo sia altrettanto importante. Il processo di aggiornamento è lo stesso, un percorso già segnato: Apri Impostazioni –> Generali –> Aggiornamento software. Dopodiché, segui semplicemente le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare il tuo nuovo software sui tuoi dispositivi. Non porta via molto tempo ed è preziosissimo. Aggiornamento peraltro gratuito. E disponibile.

