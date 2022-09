Brutta fine per Cristiano Ronaldo: il Manchester lo scarica così salvando la faccia

C’è sempre meno spazio tra le fila del Manchester United per Cristiano Ronaldo. Dopo vari e vani tentativi di Mendes di piazzarlo, i Red Devils hanno praticamente scaricato il portoghese salvando la faccia.

Un vero e proprio terremoto è stato quello scatenato da Cristiano Ronaldo in questa estate di calciomercato al Manchester United. Il portoghese ha puntato i piedi per terra cercando in tutti i modi di essere ceduto anche senza reali acquirenti, inimicandosi di fatto tutto l’ambiente dei Red Devils.

Intanto il Man Utd non è stato certamente fermo sul mercato, ingaggiando numerosi ottimi giocatori per migliorare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Ten Hag. Dopo aver perso pezzi come Telles, Cavani, Bailly e Pogba, ad Old Trafford sono arrivati giocatori del calibro di Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez e Casemiro.

Un mercato che punta a risolvere gli evidenti problemi che si sono visti nelle prime due giornate del campionato del Man Utd, sconfitto in casa dal Brighton all’esordio stagionale e umiliato 4-0 dal Brentford in appena 35′ di gioco. Un trend ribaltato nelle due giornate successive, con due vittorie contro i diretti rivali del Liverpool (2-1 grazie a Rashford e Sancho) e Southampton (1-0 Bruno Fernandes).

Quello che mancava era proprio un colpo in attacco per sostituire CR7 separato in casa, e il colpo è arrivato ancora una volta andando a pescare dall’Eredivisie.

Un altro pupillo di Ten Hag

La spesa per prelevare il giocatore è stata incredibile. Sono stati addirittura 95 infatti i milioni spesi dai Red Devils per strappare all’Ajax il gioiellino Antony, per regalare a Ten Hag un suo pupillo.

L’anno scorso Antony ha vinto l’Eredivisie insieme proprio al nuovo tecnico dello United, giocando una grandissima stagione con i Lancieri, condita da 33 partite, 12 gol e 10 assist in tutte le competizioni, segnando soprattutto gol pesantissimi per il titolo dell’Ajax, come quella del definitivo 3-2 contro il Feyenoord nell’ultimo scontro diretto della stagione.

L’arrivo del brasiliano classe 2000 toglie ancora più spazio a Cristiano Ronaldo, già relegato in panchina nelle ultime due partite di campionato per lasciare spazio a Rashford, Sancho ed Elanga. Nell’attacco dello United Antony dovrebbe prendere proprio il posto di quest’ultimo, ricoprendo dunque lo stesso ruolo che ricopriva all’Ajax. In attesa che Cristiano Ronaldo faccia pace con l’ambiente Red Devils è lui la nuova stella ad Old Trafford. Vedremo se farà la differenza per portare nuovamente lo United alla vittoria.