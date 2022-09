Marchisio si lamenta, ma viene zittito dai tifosi: è bufera sul web

Claudio Marchisio si lamenta per una decisione arbitrale in Sampdoria – Lazio, ma viene zittito dai tifosi. Sui social si scatena la bufera per le sue parole.

Il match di ieri al Marassi, tra Sampdoria e Lazio, ha scatenato una bufera sui social verso l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana, Claudio Marchisio.

La partita tra Sampdoria e Lazio, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, è terminata 1 a 1. Passano in vantaggio, nel primo tempo, i biancocelesti con un gol di Immobile, lanciato in porta da un assist fenomenale, di tacco, di Milinković–Savić. Nel recupero del secondo tempo i blucerchiati trovano la rete del pareggio grazie ad una rete di Gabbiadini. Nel primo tempo avviene un episodio dubbio: un contatto tra Quagliarella e Milinković–Savić, che sembrerebbe lieve, nell’area di rigore biancoceleste accende le proteste dell’attaccante blucerchiato quando il Var e l’arbitro Aureliano negano il rigore. La squadra di Giampaolo ad ogni interruzione di gioco ha chiesto chiarimenti ed espresso lamentele per la decisone presa.

A fine partita sui social, l’opinione dei tifosi si divide tra chi pensa che non sia rigore e chi invece protesta per il mancato penalty. Anche Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha commentato la decisone del direttore di gara Aureliano.

Il commento di Marchisio e la bufera social

L’ex bianconero ha affidato a Twitter il suo commento sull’episodio del primo tempo di Sampdoria-Lazio. Marchisio non ha condiviso la decisone del Var che ha negato il rigore ai blucerchiati. Una chance che avrebbe potuto cambiare tutto il corso della partita, dato che il punteggio era ancora fermo sullo 0-0.

Il Principino su Twitter ha commentato così: “Ma non era chiaro il pestone su Quagliarella?“. Il suo tweet ha scatenato una bufera da parte dei tifosi totalmente in disaccordo. Tra i vari commenti c’è anche quello di Er Faina, da sempre tifoso della Lazio, che ha risposto così a Marchisio: “L’unica cosa chiara è il tacco sontuoso di Milinkovic-Savic per Immobile e gol“.