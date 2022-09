Paura in campo per Sarri: le ultime notizie dopo la sostituzione, tifosi preoccupati

La Lazio sta vivendo un buon avvio di campionato, ma Sarri deve fare i conti con un infortunio. I tifosi biancocelesti trattengono il fiato.

Un problema fisico crea preoccupazioni all’allenatore. Dopo il buon inizio di stagione, arriva la prima grana dal campo.

La Lazio si è resa protagonista di un buon inizio di campionato. In particolare, la convincente vittoria sull’Inter ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, anche se nella partita seguente è arrivato un pareggio amaro in casa della Samp.

Contro i blucerchiati è tornato al gol Ciro Immobile grazie ad un assist geniale di Milinkovic-Savic, ma in pieno recupero Gabbiadini è riuscito a pareggiare i conti, dando così una boccata d’ossigeno alla squadra di Giampaolo.

Il prossimo impegno sarà un esame importante: all’Olimpico arriva il Napoli di Spalletti voglioso di rivalsa dopo il pareggio al Maradona contro il Lecce. Sarà un match utile per misurare le ambizioni di entrambe le squadre e per testare il livello di maturità.

Intanto, però, c’è apprensione per le condizioni fisiche di un big.

Ansia Lazio: Sarri incrocia le dita per le condizioni di un big

Come anticipato, si respira entusiasmo in casa Lazio: i tifosi sono contenti del mercato che la società ha condotto e si augurano di vivere una stagione da protagonisti. L’intenzione è quella di alzare l’asticella rispetto alla passata annata: puntare alla top 4 non sarà facile, ma la squadra ci proverà.

In attesa dell’importante impegno con il Napoli, i biancocelesti sono a quota 8 punti in 4 partite, proprio come gli azzurri di Spaletti. A maggior ragione, sarà un confronto diretto fondamentale per il futuro della stagione.

Sarri, però, ha un dubbio di formazione a causa di un problema fisico che ha colpito Romagnoli durante la sfida con la Samp.

Il difensore ha chiesto il cambio ed è uscito all’81’ per lasciare spazio a Gila. L’ex Milan ha accusato un problema muscolare e la speranza di Sarri è che sia riuscito a fermarsi in tempo per evitare l’aggravarsi della situazione.

Per ora la sua presenza contro il Napoli è in dubbio e, in tal caso, si aprirebbe un ballottaggio fra Gila, Casale e Radu per la sua sostituzione.

L’allenatore spera di recuperarlo in quanto lo ritiene un elemento fondamentale della sua retroguardia: la coppia con Patric funziona bene e può rappresentare un punto di forza in questa stagione.