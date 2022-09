Cavani accolto come un re: il video è diventa virale ed è già mania tra i tifosi

Nuova avventura per il Matador, Edinson Cavani. Dopo un lungo tira e molla l’attaccante ha sciolto le riserve sul suo futuro scegliendo la sua nuova destinazione.

I tifosi non vedono l’ora di ammirarlo sul campo ed esultare ad ogni suo gol con la speranza di arrivare il più in alto possibile.

Cambio di campionato per Cavani dopo la non felicissima parentesi in Premier League con la maglia del Manchester United.

Addio Manchester: nuova avventura per il Matador

Dopo essersi mostrato, ancora ragazzo, nel nostro campionato con la maglia del Palermo, Edinson Cavani negli anni ha confermato di essere un attaccante straordinario con un assoluto senso del gol. Dopo Palermo, infatti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis decide di scommettere su di lui. Il risultato? Oltre 100 gol in tre stagioni ai piedi del Vesuvio e con Lavezzi e Hamsik ha formato il Napoli dei tre tenori.

Dopo Napoli arriva il Paris Saint Germain che con Nasser Al Khelaifi ha progetti ambiziosi e porta il Matador nella capitale francese. Anche qui l’attaccante uruguaiano fa sfracelli. Con la maglia dei parigini segna a raffica e con le sue 200 reti diventa il miglior marcatore della storia del PSG. Dopo Parigi arriva la prima battuta d’arresto per Cavani. Edinson, infatti, passa al Manchester United che dopo l’addio di Sir Alex Ferguson non è mai riuscito a tornare ai fasti di un tempo. Anche la sua esperienza va male e dopo l’ultima stagione con sole due reti segnate ha deciso di cambiare aria.

Cavani riparte da LaLiga: ufficiale il suo trasferimento, tifosi impazziti

Chiuso il capitolo Red Devils adesso Cavani è pronto per una nuova avventura. Dopo le voci che lo avevano accostato ad un ritorno in Serie A, con la Salernitana in prima fila, l’attaccante ha preso la sua decisione. È ufficiale, infatti, il trasferimento dell’ex Napoli in Liga, precisamente al Valencia di Rino Gattuso.

Si tinge ancora un po di più d’Italia, dunque, il Valencia. Dopo aver ingaggiato Gattuso, infatti, i Murcielagos hanno prelevato a parametro zero l’ex Milan, Samu Castillejo. Adesso, l’arrivo di Edinson Cavani accrescerà ancor di più la colonia degli ex Serie A. L’entusiasmo dei tifosi è già alle stelle e il video di presentazione dell’uruguaiano ha fatto il giro del mondo facendo impazzire il web.

Il Tweet del Valencia