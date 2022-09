Ronaldo presunta violenza nello spogliatoio bianconero: ecco la verità sull’accaduto

Continua la bufera intorno a Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, già nell’occhio del ciclone per la volontà di lasciare Manchester, si sarebbe reso protagonista di un episodio molto scomodo: arriva il chiarimento su quanto accaduto.

Non trova pace il cinque volte pallone d’oro, Cristiano Ronaldo, che adesso si ritrova un’altra grana da risolvere.

La bordata nei confronti del portoghese è arrivata dall’Italia per alcuni episodi successi ai tempi in cui CR7 vestiva la maglia della Juventus.

Il tempo stringe, si avvicina la permanenza a Manchester per Cristiano

Da quasi due anni, ormai, il fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo, non trova serenità. Prima il brusco addio alla Juventus, consumatosi agli sgoccioli del calciomercato, per far ritorno al Manchester United. Con i Red Devils le cose, però, non sono andate affatto come sperato e, dopo la mancata qualificazione alla Champions League, CR7 vorrebbe lasciare lo United per trasferirsi in una squadra che gioca la massima competizione europea. Il problema, però, è la mancanza di acquirenti per il portoghese. L’ultima idea del suo procuratore, Jorge Mendes, voleva Cristiano vicino a vestire la maglia del Napoli. La trattativa appare molto complicata sia con un inserimento di Osimhen all’interno della stessa, sia se a muoversi dovesse essere solo il portoghese. Il calciomercato, inoltre, si avvicina alla chiusura e il tempo inizia a diventare il peggior nemico per Ronaldo.

Brutto episodio ai tempi della Juve? Ecco la verità su cosa è successo

Ad appesantire ancor di più la situazione del portoghese ci ha pensato una dichiarazione fatta da un ex calciatore su alcuni episodi avvenuti all’interno dello spogliatoio bianconero. A parlare di tali episodi è stato Massimo Mauro ex calciatore proprio della Juventus e oggi commentatore sportivo.

Mauro ha sganciato la bomba durante la trasmissione Pressing, in onda su Italia 1. L’ex calciatore ha dichiarato come ai tempi della Juve, Cristiano Ronaldo si sia reso protagonista di un bruttissimo gesto. Il portoghese, infatti, sarebbe arrivato alle mani con un compagno all’interno dello spogliatoio.

Di seguito le parole di Mauro: “Non fate paragoni con Maradona. Lui era benvoluto da tutti i suoi compagni, invece Ronaldo spacca gli spogliatoi. Una volta Cristiano Ronaldo ha alzato le mani nello spogliatoio della Juve, Federico Chiesa dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Per questo motivo, Pirlo, nella sua ultima sulla panchina bianconera, non lo fece giocare“.

Non è chiaro ancora se si tratti di una notizia fondata o meno ma, a quanto pare, le nubi sopra la testa di Cristiano Ronaldo sembrano molto lontane dal diradarsi. Mauro ha poi ritrattato quanto dichiarato, affermando di essere stato frainteso. Il gesto di ‘alzare le mani’ non faceva riferimento ad alcuna aggressione fisica. Tuttavia resta il fatto che una presenza come quella di Ronaldo ha un forte peso all’interno di uno spogliatoio e probabilmente anche nelle decisioni tecniche di un allenatore. Insomma una situazione non facile che senza dubbio può rendere molto difficile la prosecuzione della sua carriera.