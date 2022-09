Mourinho non riesce a crederci: il retroscena dopo la gara è veramente incredibile

Al termine della partita vinta contro il Monza per 3-0 grazie alla prima doppietta di Dybala, José Mourinho rivela un retroscena incredibile avvenuto a fine gara.

Durante il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di campionato la Roma di José Mourinho ha battuto la neopromossa Monza con un netto 3-0.

Un risultato maturato grazie ad un grande protagonista, l’ex Juventus Paulo Dybala che ha finalmente trovato i suoi primi due gol con la maglia giallorossa. Il primo è arrivato al 18′ dopo un bellissimo contropiede innescato da Tammy Abraham e concluso con un gran sinistro incrociato dall’argentino. Il secondo è arrivato al 32′ quando la Joya è stata più veloce ad avventarsi sulla ribattuta del portiere alla conclusione ancora del compagno di reparto inglese.

Nella ripresa il gol del definitivo 3-0 è arrivato grazie al colpo di testa del brasiliano Ibanez, imbeccato alla grande dal calcio d’angolo di Lorenzo Pellegrini. Una partita che non è stata praticamente mai in discussione, con i giallorossi sempre in totale dominio del gioco e padroni della gara dall’inizio alla fine.

La sorpresa che arriva negli spogliatoi

Dopo questa convincente vittoria da parte dei giallorossi è arrivato un caloroso abbraccio tra il tecnico della Roma José Mourinho e il DS dei brianzoli Adriano Galliani. Un gesto di grande sportività che nasconde dietro di lui un incredibile retroscena raccontato proprio dal portoghese.

“Galliani ha una grande sportività, Ricordo che quando ero all’Inter dopo un derby vinto ho avuto i signori Galliani e Berlusconi a fare i complimenti, esempi di classe e di saper stare nel mondo del calcio. Nemici solo durante la partita” racconta lo Special One.

Il derby a cui si riferisce Mourinho è quello che la sua Inter vinse con un netto 4-0 ai danni del Milan di Leonardo. Un derby deciso dalle reti di Thiago Motta, Milito, Maicon e Dejan Stankovic che sentenziò la netta superiorità dei nerazzurri sui cugini rossoneri, superiorità ribadita al derby di ritorno, quando grazie ai gol di Milito e Pandev l’Inter riuscì a portare a casa il risultato nonostante l’uomo in meno per più di un’ora.

Un gesto quello di Galliani e Berlusconi molto bello, che indica come ancora oggi nel mondo del calcio ci siano dei personaggi che mantengono alto il valore dello sport, riconoscendo la superiorità dell’avversario e congratulandosi con lui anche dopo una sonora sconfitta.