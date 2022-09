Maldini non si ferma più: in arrivo l’ultimo acquisto tanto voluto dai tifosi

Sono il Milan e il suo direttore tecnico Paolo Maldini i grandi protagonisti di queste ultime ore di calciomercato: i tifosi possono festeggiare, è tutto fatto per l’arrivo del nuovo acquisto.

Pioli ha chiesto e la dirigenza rossonera lo ha accontentato: ora la rosa del Milan è pronta per dire la sua in tutte le competizioni compresa la Champions League.

Siamo ormai agli sgoccioli del calciomercato ma Paolo Maldini ha deciso di regalare un ultimo acquisto a Pioli e a tutti i tifosi rossoneri. Il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo infatti non ha soddisfatto l’ambiente e ha convinto i vertici rossoneri a mettere mano al portafoglio per presentarsi al meglio per il derby contro l’Inter di sabato. Un match già molto importante e che il Milan non vuole sbagliare per mandare un grande segnale a tutte le dirette concorrenti.

Sono stati giorni caldi anche per quello che riguarda la proprietà, con l’ufficialità del passaggio delle quote da Elliott a RedBird. Si apre così definitivamente una nuova era in cui il nuovo fondo guidato da Gerry Cardinale proverà a dare continuità al lavoro fatto in questi anni dalla famiglia Singer per stabilizzare ad alti livelli il Milan non solo in campo italiano ma anche in quello europeo. E non è un caso che l’ultimo colpo di Maldini sia arrivato proprio nello stesso giorno del closing.

Dopo l’acquisto del difensore tedesco classe 2001 Thiaw dallo Schalke 04 per 7 milioni di euro, i rossoneri sono andati a completare anche l’unico reparto che ne aveva ancora numericamente bisogno: il centrocampo. Nonostante il ritorno di Pobega dal prestito infatti era chiaro che il Milan avrebbe cercato un sostituto del partente Kessié. Dopo il no di Renato Sanches, i tifosi possono finalmente festeggiare.

Un altro talento tra le mani di Pioli: ecco i dettagli dell’operazione

A parte qualche eccezione, la politica del Milan in questi ultimi anni è sempre stata chiara: andare a prendere giocatori giovani a basso costo per poi farli valorizzare da Pioli. E anche nel caso del nuovo centrocampista sarà proprio così. Il suo nome è Aster Vranckx e da tempo è sulla bocca di tutti per le sue grandi qualità tecniche e fisiche.

Vranckx è un calciatore belga classe 2002 che il Milan ha acquistato dai tedeschi del Wolfsburg con un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro e un diritto di riscatto a 12. Nonostante la giovanissima età, il nuovo centrocampista rossonero ha già collezionato anche delle presenze in Champions League nella scorsa stagione e indossa la fascia da capitano dell’Under 21 dei Diavoli Rossi.

Adesso starà all’allenatore del Milan farlo integrare al meglio nello spogliatoio e renderlo nel più breve tempo possibile una valida alternativa a Tonali e Bennacer.