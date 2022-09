Sarri furioso, via uno dopo l’altro: ultime ore di fuoco per il club

Maurizio Sarri è furioso per via del mercato, i giocatori vanno via uno dopo l’altro: sono ultime ore di fuoco per il club biancoceleste.

Il tecnico ex Juve è sempre più infuriato con la società a causa del calciomercato, giocatori ed obbiettivi vanno via uno dopo l’altro: sono ore di fuoco per la Lazio.

Le ultime ore di calciomercato sono sempre estremamente intense per tutti i club d’Europa, dai più grandi ai più piccoli.

Non fa di certo eccezione la Lazio di Maurizio Sarri la quale, nonostante un già folto numero di arrivi, sembra ancora alla ricerca di un ultimo tassello da inserire nel proprio scacchiere.

La richiesta che il tecnico toscano ha mosso alla società sembra essere indirizzata alla difesa ed in particolare al ruolo di terzino sinistro dove, al momento, si adattano Marusic e Hysaj. Una richiesta certo non semplice da accogliere ma che Lotito sembra intenzionato a soddisfare.

Diversi sono stati i nomi attenzionati dai biancocelesti in questi giorni conclusivi di calciomercato ma al momento senza reali riscontri, un problema non da poco se si considera l’ormai poco tempo a disposizione di Tare e i suoi collaboratori.

A far infuriare ancor di più Sarri c’è poi stata l’ufficialità di un colpo sfumato per la Lazio che ora dovrà correre ai ripari.

Sfuma l’obbiettivo per la Lazio: il giocatore ha scelto di tornare in Spagna

La ricerca del terzino sinistro da parte della Lazio prosegue spedita in questo finale di calciomercato ma dalla Spagna arrivano brutte notizie per il club biancoceleste.

Nonostante la volontà di esaudire il desiderio di Maurizio Sarri da parte della dirigenza, non sembrano ancora essere presenti dalle parti di Formello nomi concreti per il possibile nuovo acquisto ed ora arriva anche l’ufficialità di un colpo sfumato.

Sergio Reguilon, terzino spagnolo ormai ex Tottenham, è stato infatti ufficializzato dall’Atletico Madrid.

Il difensore scuola Real Madrid era in uscita dagli Spurs e la Lazio aveva mostrato un forte interesse per lui, lo spagnolo ha però scelto un ritorno in patria accettando l’offerta fatta dai Colchoneros del Cholo Simeone.

Per Sarri dunque una beffa del tutto inaspettata che rischia di complicare maledettamente i piani di rinnovamento della fascia sinistra difensiva che, per il momento, sembra destinata a rimanere scoperta.