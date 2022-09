Manuel Bortuzzo, papà Franco ancora furioso | Attacca l’intervista a Novella 2000

Il padre dell’ex nuotatore Manuel Bortuzzo furioso dopo un’intervista su Novella 2000. Accusa il giornale e la stampa di aver frainteso le parole. Nel frattempo il figlio si gode la nuova storia con Angelica Benevieri.

Nuova polemica per il signor Franco che ha stroncato l’edizione del Grande Fratello Vip alla quale ha preso parte il figlio Manuel.

Franco Bortuzzo, padre del più noto Manuel, su tutte le furie. L’uomo è finito al centro della polemica dopo un’intervista rilasciata a Novella 2000.

Un’intervista nella quale stroncava il Grande Fratello Vip, assicurando che al figlio non è piaciuto più di tanto prendere parte al reality show per via di certe dinamiche.

Manuel Bortuzzo, papà Franco ancora furioso. Cosa fa Manuel nel frattempo

Queste affermazioni che hanno scatenato haters e vecchi fan, che credevano molto nel nuotatore e nella sua love story con Lulù Selassié, durata giusto il tempo di qualche copertina. Dopo che l’intervista ha fatto il giro del web il padre di Manuel Bortuzzo è sbottato su Instagram cercando di chiarire la situazione, più adirato che mai: “False interviste distorte da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere. Ma quando finirete la crociata nei nostri confronti? Credo ci sia un limite a tutto. Fatevi una ragione di vita e godetevela. Rispetto e non alimentate odio inutile”. Insomma, a detta di Franco Bortuzzo sarebbe ancora una volta colpa di giornali e giornalisti. E per l’ennesima volta le sue affermazioni sarebbero state mal interpretate. Nel frattempo Manuel Bortuzzo ha scelto la strada del silenzio. Lo sportivo è preso dalla sua nuova storia d’amore, quella con la tik toker Angelica Benevieri. Una relazione nata per caso ma diventata già molto importante, tanto da spingere il ragazzo a uscire pubblicamente allo scoperto nonostante in passato abbia manifestato la volontà di vivere la sua vita privata in maniera più riservata.

Cosa combina Lulù Selassié…

In silenzio è rimasta pure Lulù Selassié, che sta cercando di riprendersi dopo questa batosta sentimentale. La principessina credeva molto nel suo legame con Bortuzzo ma il suo sentimento, così forte e profondo, non è bastato a salvare una liaison sbocciata nella Casa più spiata d’Italia.