Charlotte Casiraghi, cicogna in volo? | Il costume non nasconde la verità

La Principessa Charlotte in costume intero a Ibiza fa esplodere il gossip: la secondogenita della Principessa Carolina è nuovamente incinta?

In vacanza ad Ibiza per festeggiare il suo 36° compleanno, Charlotte Casiraghi non sfugge agli sguardi dei fotografi della rivista spagnola Hola che azzarda una nuova gravidanza.

Agli occhi dei paparazzi per cui i reali di Monaco sono un ghiotto boccone non è sfuggito neanche il comportamento del marito della principessa Dimitri, produttore cinematografico e figlio dell’amatissima attrice francese Carole Bouquet.

Nonostante si sempre stato nei suoi confronti particolarmente affezionato le sue attenzioni si sono fatte più “accurate”.

Charlotte Casiraghi, cicogna in volo? Le foto non mentono

Un comportamento che desta più di un sospetto e, infatti, i fan della Principessa si chiedono se Charlotte, madre di Raphael Elmaleh (8 anni), avuto con l’attore marocchino, naturalizzato canadese, Gad Elmaleh, e di Balthazar Rassam (3 anni), avuto con il suo attuale marito, sia in dolce attesa. Insomma, se l’estate 2022 sarà ricordata come quella dei matrimoni vip, da quello di Alberto Matano a quello di Federica Pellegrini passando per le nozze dell’ex allieva di “Amici” Sabrina Ghio, dell’ex attrice di “Un posto al sole”, Valentina Pace, e soprattutto per quelle tra Francesca Pascale e Paola Turci, i prossimi mesi si preannunciano come quelli dei baby delle vip. E potrebbe essere proprio Charlotte ad aprirla con l’annuncio del nuovo arrivato nel Principato. Ma cosa ha fatto sorgere i sospetti? in occasione di una gita in yacht durante il suo attuale soggiorno nell’isola al centro del Mediterraneo, in quella che è una sorta di reunion familiare visto che la secondogenita di Carolina ha accettato l’invito di Christian de Hannover (nato dal primo matrimonio del Principe Ernst August di Hannover, ufficialmente ancora marito della Principessa Carolina) e di sua moglie, Alessandra de Osma, Charlotte ha sfoggiato un costume intero bianco griffato Isabel Marant che mostrava forme sospette.

Un segreto alla luce del sole

Solo una scelta di stile o uno stratagemma per nascondere qualche sospetta rotondità? Beh, mai come in questo caso sarà il tempo a dare la risposta, e non ne passerà molto per averla.