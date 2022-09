Arisa, paura per la cantante: “Intervento chirurgico e concerti annullati” | Il silenzio dello staff: come sta

La salute è il bene più prezioso che si possa avere, e quando il corpo richiama la nostra attenzione, è necessario fermarsi. Anche a costo di rinunciare a qualcosa. Ecco, a tal proposito, quanto accaduto di recente alla cantante Arisa.

L’estate sta volgendo al termine, così come anche i tour estivi degli artisti del mondo della musica. Nel corso della sua splendida carriera, Arisa ha collezionato una serie di grandi successi e, spesso, si è esibita in concerti dal vivo, per portare la sua musica in giro per l’Italia e avere un contatto sempre più diretto con tutti i suoi innumerevoli fan.

Contatto che la cantante coltiva anche attraverso i social network, sui quali è sempre molto attiva. Il suo profilo Instagram, infatti, conta più di un milione di follower, con i quali condivide non solo le tappe della sua vita artistica, ma anche momenti di vita quotidiana. Al momento, però, sembra che Arisa stia attraversando un momento molto particolare. Ma per ora, sui social, non una parola a riguardo.

L’artista, infatti, in queste settimane è impegnata in numerose esibizioni dal vivo, ma da un annuncio social fatto dall’agenzia incaricata di organizzare il concerto previsto per la giornata di oggi, 2 settembre, a Velletri, si viene a sapere che, purtroppo, a causa di problemi di salute di Arisa, l’evento è stato annullato. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Annullato uno dei concerti di Arisa

Oggi, venerdì 2 settembre, Arisa si sarebbe dovuta esibire a Velletri. Purtroppo, però, per cause di forza maggiore, si è dovuto ricorrere alla cancellazione dell’evento. Ecco, a tal proposito, l’annuncio fatto tramite Instagram dall’International music: “International music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre a causa di un problema di salute“.

Ecco, invece, quanto affermato dalla Proloco di Velletri tramite la sua pagina Facebook: “Abbiamo ricevuto una comunicazione dalla produzione di Arisa: la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo. Pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022″. Al momento, Arisa non ha ancora fornito nessun aggiornamento circa le sue condizioni di salute. Per saperne di più, non ci resta che restare connessi sui suoi profili social.

Arisa come Aka7even

Nei giorni scorsi, un altro giovane artista italiano è stato costretto, sempre per problemi di salute, ad annullare alcuni dei suoi concerti. Si tratta di Aka7even, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ecco, in tale occasione, quali sono state le parole del cantante, diffuse tramite il suo profilo Instagram: “[…] Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono. In più, in seguito a un controllo, hanno trovato un nodulo sulle corde vocali. L’alternativa era fare le due date in playback totale. Ma come sapete, i live per me sono la cosa più importante, e non accetterei mai, per il rispetto di chi viene a vedermi, di portare uno show così”.