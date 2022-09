“Separati”, dopo settimane di rumors arriva la conferma: parla Sonia Bruganelli

L’imprenditrice e opinioniste del Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli, ha parlato del suo matrimonio con il conduttore Paolo Bonolis: ecco che cosa ha detto.

Una delle coppia più note ed amate dal grande pubblico televisivo: lei, imprenditrice che da anni lavora nel mondo della televisione e, lo scorso anno, ha debuttato come opinionista del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini; lui, uno dei conduttori più famosi del piccolo schermo, volto tra i più noti della tv degli ultimi decenni.

Stiamo parlando di Sonia Bruganelli e di Paolo Bonolis. I due sono conosciuti nel ’97, durante il programma Tira e Molla e tra loro fu un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia convola in seguito a nozze nel 2002 ed ha tre figli: Silvia, Davide e Adele Virginia.

Negli ultimi tempi si è parlato con insistenza di una possibile crisi matrimoniale tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma quanto c’è di vero in questi rumors? Scopriamolo insieme.

Le parole di Sonia Bruganelli

Nelle scorse settimane, alcuni post e risposte sibilline di Sonia Bruganelli sui social, avevano allarmato e non poco i fan della coppia. Secondo molti, le voci di una possibile crisi in atto tra i due erano veritiere. I due, nel corso di alcune intervista, hanno rivelato di dormire ormai da anni in letti separati ma, come ha spiegato in una nuova intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Bruganelli, la coppia ha deciso di andare oltre: l’imprenditrice andrà ad abitare in una nuova casa, la quale sarà comunicante con quella di Paolo Bonolis. Ha spiegato: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

La nuova stagione televisiva

Nelle prossime settimane, Paolo Bonolis tornerà sugli schermi con il suo Avanti un Altro, in coppia come sempre con Luca Laurenti, nel pomeriggio di Canale 5. Al momento, non è chiaro se e quando andrà in onda la versione serale del format, Avanti un Altro – Pure di Sera.

Sonia Bruganelli, invece, è stata confermata come opinionista al Grande Fratello Vip 7, fortemente voluta da Alfonso Signorini. Al suo fianco, al posto di Adriana Volpe, con la quale ci sono stati diversi screzi, troverà la cantante Orietta Berti.