Se Ilary Blasi parlasse pubblicamente in tv, come reagirebbe Francesco Totti? “Lui di certo…”

Quella appena trascorsa, per Francesco Totti e Ilary Blasi, è stata la prima estate da separati dopo i tanti anni trascorsi insieme. Settembre, come ogni anno, porta con sé nuovi inizi, e per la ex coppia è arrivato il momento di procedere con le pratiche per ufficializzare la loro separazione. Questo, però, potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.

Tutti noi stentiamo ancora a crederci, eppure è così: Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno separando. È stata una notizia arrivata nel bel mezzo dell’estate, come uno di quei temporali estivi improvvisi. Già da tempo si vociferava che tra i due potesse esserci aria di crisi, ma la convinzione che il loro amore fosse ancora forte e saldo come il primo giorno era in grado di spazzare via ogni possibile dubbio.

Lo scorso 11 luglio, invece, Ilary e Francesco hanno annunciato la fine del loro matrimonio e, ad oggi, terminate le vacanze estive, è tempo di procedere per vie legali. Entrambe le parti hanno scelto l’avvocato a cui affidarsi, e che guideranno le trattative della loro separazione.

Sono settimane, però, che si creano ipotesi e congetture circa il primo programma televisivo al quale Ilary Blasi potrebbe decidere di raccontare la sua verità. Se la conduttrice decidesse di parlare in tv di ciò che è accaduto con l’ex calciatore, però, potrebbero esserci delle ripercussioni da parte di Totti. Ecco, a tal proposito, cosa ha di recente rivelato un noto quotidiano.

Se Ilary agisce, Francesco reagisce

Sono settimane, oramai, che sul Web si parla della prima possibile intervista televisiva di Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti. I più sostengono che la conduttrice, nel caso in cui dovesse farlo, sceglierebbe come prima apparizione Verissimo, il programma condotto dalla sua amica di sempre, Silvia Toffanin. Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, però, se Ilary decidesse di rilasciare dichiarazioni in merito alla separazione in tv, Francesco Totti non la prenderebbe di buon grado: “Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentir parlare. O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. Si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”. Secondo indiscrezioni, infatti, sembra che la via della separazione consensuale potrebbe essere ancora percorribile, a patto che le faccende private restino tali.

“Innamorato pazzo”

Sempre il Corriere della Sera, inoltre, ha riportato uno sfogo a cui, di recente, Francesco Totti si sarebbe lasciato andare con il suo amico Alex Nuccetelli.

Ecco, in tale occasione, quali sarebbero state le parole dell’ex capitano della Roma: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie. Ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”.