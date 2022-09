Minigonna e semi-topless: Annalisa è esplosiva in questo scatto da boom di like

La cantante Annalisa ha stregato i social con uno scatto tratto dal backstage del suo ultimo video musicale: eccola in tutta la sua bellezza.

Lei è una delle cantanti, personaggi tv e star dei social più amate dal grande pubblico: stiamo parlando di Annalisa Scarrone, conosciuta nel mondo della musica come Annalisa. Talento purissimo e bellezza cristallina, oggi è una delle grandi star della musica nostrana.

Annalisa ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2010, nel corso della decima edizione del talent per eccellenza del piccolo schermo nostrano targato Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici. In quell’occasione arrivò seconda, dietro a Virginio Simonelli.

Da allora, Annalisa ha avuto una straordinaria carriera, tra trofei e vette delle classifiche sino al palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo.

Lo scatto di Annalisa

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, la cantante Annalisa si è mostrata in tutta la sua bellezza indossato una minigonna rossa e una giacca dello stesso colore, con soltanto una fascia a coprire la parte davanti. La cantante, che ha appena 37 anni, è in forma mozzafiato. Lo scatto ha ricevuto tantissimi like.

Vita privata di Annalisa

La cantante è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, che ha cercato di tenere lontano dai riflettori del mondo gossip. A quanto pare, però, Annalisa è fidanzata. Lui è il musicista Marian Richero ed ha accompagnato Annalisa nella sua avventura al Festival di Sanremo dello scorso febbraio, condotto da Amadeus, dove la cantante ha presentato il brano Dieci.

I due non pubblicano mai scatti social insieme ma, in un’intervista di qualche tempo rilasciata a Vanity Fair, Annalisa ha spiegato: “Sì, c’è una relazione. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”.