Luca Argentero e Cristina Marino allargano la famiglia: in arrivo il secondo bambino

In un mondo in cui tutto sembra prendere un risvolto negativo, la notizia di una nuova vita in arrivo è una delle cose che, nonostante tutto, è ancora in grado di farci tornare il sorriso. Ecco, a tal proposito, la lieta notizia data tramite social dalla coppia formata dagli attori Luca Argentero e Cristina Marino.

Oggi, Luca Argentero è un celebre e talentuoso attore italiano, ma ricordate come è avvenuto il suo debutto televisivo? Luca, per chi non lo sapesse, ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l’università di Torino, e nel 2003 decise di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello. Dopo un lungo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, Argentero si classificò al terzo posto, e da lì, niente fu più come prima.

Luca, infatti, ha iniziato pian piano ad addentrarsi nel mondo dello spettacolo in qualità di attore, recitando in film e serie tv di grande successo, tra cui Carabinieri; Saturno contro; Solo un padre; Mangia, prega, ama e molti, molti altri. Nel 2020, come tutti ricorderete, è stato il protagonista della fiction di grande successo trasmessa su Rai Uno Doc – Nelle tue mani, nei panni del dottor Andrea Fanti.

Ed è stato proprio sul set di un film, Vacanze ai Caraibi, che nel 2015 Luca Argentero ha conosciuto quella che, ad oggi, è la donna della sua vita: l’attrice Cristina Marino. Per entrambi è scattato subito il colpo di fulmine e, ad oggi, sono più uniti e innamorati che mai. Nel 2020 è nata Nina, la loro prima figlia, e poche ore fa, la coppia ha annunciato tramite social di essere in attesa di diventare genitori per la seconda volta.

Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis

La luce del sole al tramonto che riflette sul mare e una famiglia felice che si gode lo spettacolo: quale modo migliore per annunciare una lieta notizia? È stato proprio con questo scatto meraviglioso che, poche ore fa, Luca Argentero e Cristina Marino hanno condiviso su Instagram l’arrivo del loro secondo bambino. Dalla foto traspare tutto l’amore che unisce i due attori, e il pancino di Cristina, già chiaramente visibile, rende tutto ancora più speciale. Al momento, non è ancora chiaro se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Non sono mancati, inoltre, like e commenti da parte di amici e colleghi della coppia come Chiara Ferragni; Cristina Chiabotto; Flavio Montrucchio; Alessia Ventura; Silvia Mazzieri e molti altri.

Non solo cinema

Luca Argentero è un artista eclettico, motivo per il quale ha spesso dimostrato di essere non solo un bravissimo attore, ma anche un eccellente uomo di spettacolo.

A breve, inoltre, avremo modo di vedere Luca, in veste di conduttore, dietro al celebre bancone del tg satirico Striscia la Notizia.