Nuovo triangolo in corso tra Delia Duran, Alex Belli e una donna misteriosa? Ecco come sono stati paparazzati

Quante sfaccettature ha l’amore? Tante, ovviamente, ed è una cosa che abbiamo imparato molto bene nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Come dimenticare, infatti, il tema dell’amore libero trattato dalla coppia formata da Alex Belli e Delia Duran, e del “triangolo” formato con l’ex gieffina Soleil Sorge? Ecco, a tal proposito, come sono stati paparazzati di recente i due attori dai fotografi di un noto settimanale.

Alex Belli, il cui vero nome è Alessandro Gabelli, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo in qualità di modello, per poi passare, poco dopo, al mondo del cinema. Il suo debutto televisivo in qualità di attore è avvenuto nel 2009, anno in cui Alex è entrato a far parte del cast della fiction Cento Vetrine. Successivamente, oltre a prendere parte a diverse pellicole e programmi tv, ha portato avanti l’attività di fotografo e videomaker presso il suo studio, l’AXB Production, e nel 2021, come precedentemente accennato, ha partecipato al GF Vip 6.

Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, Alex ha conosciuto l’influencer italo-americana Soleil Sorge con la quale, settimana dopo settimana, si è creata un’amicizia molto speciale. Il rapporto tra Alex e Soleil, però, ha ben presto suscitato l’ira della compagna di Belli, la modella e attrice Delia Duran.

Da quel momento, ne sono successe di ogni, e dopo numerose liti, tensioni, cose dette e non dette, Alex e Delia hanno portato alla luce il tema dell’amore libero. Ed è proprio su questo che si basa uno dei servizi del settimanale Vero il quale, di recente, ha pubblicato delle foto scottanti. Chi sono i protagonisti? Alex Belli, Delia Duran e… un’altra donna. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

L’amore libero colpisce ancora?

Sull’ultimo numero del settimanale Vero, sono state pubblicate delle foto che ritraggono Delia Duran, per le vie di Milano, coinvolta in un bacio con un’altra donna. Ciò che più incuriosisce, però, è che insieme alle due donne è presente anche il compagno di Delia, Alex Belli. Ecco, a tal proposito, quanto si legge tra le pagine della suddetta rivista: “I tre sono super affiatati. Le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti”. Cosa si nasconde, dunque, dietro questo “triangolo”?

Tra finzione e realtà

Non tutti sanno che, in passato, Alex Belli ha conseguito il diploma presso il “Conservatorio di Musica Arrigo Baito” di Parma, essendo lui anche un grande appassionato di musica. La sua esperienza in campo musicale, dunque, ha reso possibile ad Alex di pubblicare anche un brano il quale si intitola, appunto, Amore libero.

All’interno dell’articolo di Vero precedentemente citato, a riguardo, la redattrice ha ipotizzato quanto segue: “È vera passione o stanno solo recitando, magari per il videoclip del brano di Alex?”. Per scoprirlo, non ci resta che aspettare!