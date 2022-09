Austerità anche per Buckingham Palace: tutti i tagli ai costi della Regina Elisabetta

Ha preso una decisione choc ma inevitabile la Regina Elisabetta, dando luogo a tagli sui costi, ecco dove la regnante è intervenuta in modo deciso ed in quale misura ha dovuto affrontare tale scelta.

Da tempo la Gran Bretagna vive un momento poco tranquillo da un punto di vista economico, ed anche di tipo governativo, a cui si aggiunge la pandemia, motivo per il quale anche la ricca e privilegiata Monarchia si è dovuta adeguare.

Negli ultimi mesi sono state diverse le misure adottate dagli Windsor, in modo tale da dare il buon esempio ai loro sudditi, tra riduzione degli sprechi e dei costi all’interno della Royal Family per adeguarsi al periodo complesso vissuto.

Oltre al buon esempio, le stesse casse della Famiglia Reale non attraversano uno dei migliori momenti della sua storia. Vi sono poi situazioni particolari, come quelle relative alle case vacanza della Regina, le quali vengono affittate in certi periodi dell’anno.

La situazione ad oggi

Il luogo in cui sono maggiormente addensate è quello di Balmoral, località situata in Scozia, laddove si trova il famoso Castello. In quelle zone, la Regina Elisabetta soggiorna per buona parte dell’estate.

Per il resto dell’anno la Regnante si trova a Londra, ragion per cui per diversi mesi le persone possono prendere in affitto tali dimore, e per quanto concerne alcune villette, il costo di recente è notevolmente diminuito, anche se non sono abitazioni poi così fantasmagoriche.

Quali misure adottate

Le prenotazioni possono essere effettuate solo nei primi 3 mesi dell’anno, dunque fino a fine marzo, e le più economiche villette vengono affittate a cifre intorno alle 15 sterline per notte, circa 17 euro, ma tali abitazioni hanno il limite di non avere tutte le situazioni confortevoli possibili, a partire da un divano letto in cui dormire.

Altre abitazioni, come nel caso delle villette a 4 stelle hanno maggiore lusso ma un prezzo meno economico, anche se per via della situazione venutasi a creare, non è esclusa la possibilità di soggiornare nelle case messe a disposizione dalla Regina Elisabetta a prezzi più accessibili, in modo tale da accontentare la richiesta della clientela in questi tempi molto difficili.