Alessandro Borghese ci riprova: “Ho lavorato senza stipendio”

Uno degli chef più conosciuti, Alessandro Borghese, ha fatto dichiarazioni choc circa il suo passato: le sue parole si riferiscono al periodo in cui ha lavorato senza stipendio, ecco cosa ha detto in merito.

La vita di Alessandro Borghese è stata molto intensa, ma non sono mancati i momenti non semplici, per venendo da una famiglia benestante, infatti il padre Luigi era un imprenditore e produttore mentre la madre è la nota attrice Barbara Bocuchet.

Spinto dalla sua passione per la cucina, non ancora maggiorenne prese la decisione di imbarcarsi nelle navi da crociera per iniziare l’attività di cuoco, per poi lavorare nelle cucine di tutto il mondo, fino ad aprire due ristoranti in Italia, uno a Milano e l’altro inaugurato da poco a Venezia.

Le sue conoscenze a livello culinario lo portano ad avere successo anche a livello televisivo, dove diventerà uno dei volti principali di Sky ed in particolare sul canale in chiaro Tv8, in cui sono diverse le trasmissioni da lui condotte.

Il suo racconto

Nell’intervista concessa al Corriere, Alessandro Borghese ha ripercorso le tappe della sua carriera, raccontando come aveva vissuto i suoi inizi, distaccandosi da quanto svolto dai suoi genitori.

Sulla sua esperienza nelle navi da crociera, lo chef ha raccontato: “Avevo soli 17 anni, cucinare mi divertiva ed all’inizio mi offrivano vitto e alloggio, senza uno stipendio, i primi soldi mi sono arrivati dopo 8 mesi, quando mi diedero 800 mila lire al mese“.

I suoi prossimi appuntamenti

Una gavetta importante, nella quale il presentatore si è forgiato, tanto da riscuotere molto successo in tv, come dimostrano le sue innumerevoli trasmissioni, alcune delle quali a buon punto anche per la prossima stagione, con una novità in arrivo.

A partire dal 5 settembre partirà infatti la prima edizione di Celebrity Chef, dove personaggi famosi si andranno a misurare nel suo ristorante a Venezia in due brigate distinte e separate. Completato il menu a disposizione, i clienti del locale di Alessandro Borghese ed i due chef Angela Frenda ed Enrico Bartolini decreteranno quale sia la squadra migliore e la vincitrice di ogni puntata. Tale programma verrà trasmesso su Tv8 a partire dalle 19:10 da lunedì a venerdì.