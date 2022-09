Grande Fratello Vip 7, così Alfonso Signorini mette in imbarazzo la Rai: “Nel cast un volto notissimo di Rai Uno”

Il Grande Fratello Vip sta scaldando i motori. Il programma condotto da Alfonso Signorini continua a mietere consensi, anno dopo anno infatti il format ottiene picchi di share sempre più alti. Merito della scelta dei vipponi che animano le mura della casa più spiata d’Italia.

Ora che, la prossima edizione si avvicina, i telespettatori si chiedono chi entrerà a far parte del cast, le prime indiscrezioni parlano anche di una presenza molto nota e stimata di casa Rai. Ma di chi si tratta?

Grande Fratello Vip, la nota giornalista entrerà nella casa più spiata d’Italia?

La passata edizione del Grande Fratello Vip ha riscosso un incredibile successo. Per replicare cotanto apprezzamento da parte del pubblico, Alfonso Signorini sta scegliendo con cura i prossimi vipponi che varcheranno la porta rossa. I primi rumors corrono veloci, ed proprio al riguardo un’indiscrezione sta facendo il giro del web.

Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo cura una sua rubrica di gossip e proprio di recente ha svelato qualche dettaglio in più circa la prossima edizione del reality show più amato di casa Mediaset. Chi entrerà nella casa più spiata del Biscione?

Si vocifera che possa essere un nuovo concorrente del programma di Alfonso Signorini anche il noto mezzobusto del primo TG nazionale: “Oggi vi può anticipare che Romita realizzerà un suo vecchio sogno: entrare nella casa più spiata dagli italiani…”. Il giornalista ha confessato che gli piacerebbe molto prendere parte al reality: “Mi piacerebbe partecipare al Gf Vip. Mi piace molto come lo sta conducendo Alfonso Signorini”- ha detto nel corso di una recente intervista rilasciata per Chi.

Una nota attrice sarà una nuova gieffina?

Stando a rumors recenti nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe esserci anche la famosissima attrice Gegia. Il settimanale Nuovo ha parlato con lei chiedendole se queste indiscrezioni fossero attendibili o meno. L’attrice al riguardo ha risposto che al momento si sta godendo le vacanze, ma che avrebbe di certo saputo qualcosa in più una volta rientrata a Roma:

“Sono in vacanza a Gallipoli e mi sto godendo il mare della mia terra…Non so ancora niente…Quando tornerò a Roma, lo saprò…”- ha detto l’artista. Per lei nel caso dovesse partecipare non sarebbe la prima esperienza all’interno di un reality. I suoi fan stanno attendendo con trepidante attesa che l’attrice faccia chiarezza e di certo sperano che sia vera e fondata la voce della sua presunta partecipazione al reality show di Alfonso Signorini.