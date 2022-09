Gianni Morandi mostra la mano ustionata ad un anno dall’incidente: “Voglia di urlare”

Gianni Morandi ha tolto le bende ed ha mostrato i segni sulla mano destra, quella che è stata particolarmente lesionata in seguito all’incidente domestico che ha subito lo scorso anno.

Il cantante ha deciso di esibire le ustioni e le conseguenze che ha riportato, ma il tutto con la sua proverbiale ironia. Ancora una volta ha catturato l’attenzione del suo vastissimo pubblico che hanno apprezzato il suo gesto.

Gianni Morandi, circa un anno dopo l’incidente mostra la mano, ecco la reazione

Gianni Morandi dopo anno ha deciso di mostrare le ustioni che ha riportato sulla mano destra in seguito all’incidente. Circa un anno fa l’amatissimo cantante ha subito un brutto colpo, un incidente domestico che ha avuto ripercussioni sulle sue mani, in particolare quella destra. Gianni aveva preannunciato che il percorso di guarigione sarebbe stato lungo e che sarebbe stato necessario un bel po’ di tempo affinchè le cure facessero il loro effetto.

Finalmente, il cantante sembra proprio essere giunto al termine della sua battaglia. Dopo un anno ha mostrato la sua mano destra ai suoi fan. Con la sua grande ironia, con la sua estrema leggerezza ha dato la notizia ai suoi fan. Gianni ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram, la didascalia recita: “1 settembre. Voglia di urlare!!!!!! Autoscatto”.

Gianni Morandi, la mano destra porta ancora i segni dell’incidente

Un modo per esprimere e manifestare tutta la sua felicità per il traguardo raggiunto ed ha deciso di condividere questo bellissimo momento con la sua vastissima platea di fan che lo seguono con affetto ed interesse. Come si evince dalla foto, la mano appare danneggiata a causa delle ustioni e si scorge anche un certo gonfiore.

Ma, la cosa più importante è che il cantante abbia recuperato in toto l’uso della mano destra. Il cantante non ha parlato dell’accaduto, ma dal suo viso è palpabile la sua felicità, i fan gli hanno augurato il meglio, complimentandosi con lui per la grande forza d’animo che dimostra di avere, riuscendo a mantenere la sua eccezionale positività, sempre.

Del resto non a caso è uno degli artisti italiani più amati al mondo, non solo per la sua bellissima musica, ma anche per la personalità forte, sicura ed entusiasta.