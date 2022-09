Flavio Montrucchio torna in onda su Real Time con la nuova stagione di Primo Appuntamento

Primo Appuntamento anticipa a settembre, con puntate inedite e novità. E sempre col volto di Flavio Montrucchio, alla sua quinta edizione da condutture dello show di punta di Discovery.

Da martedì 6 settembre Primo Appuntamento ritorna in prima serata su Real Time con la sua settima edizione. Flavio Montrucchio in onda fino a giugno.

Ritorna in onda Flavio Montrucchio, uno dei volti di punta del gruppo Discovery. Dopo una breve pausa estiva la ripartenza è arrivata prima del previsto. Montrucchio, reduce da un’ottima stagione televisiva finita ad aprile e prolungata successivamente fino a giugno con l’edizione estiva in crociera di “Primo Appuntamento”, sta dunque per tornare in onda con nuove puntate, assolutamente inedite, dell’ormai celebre programma.

A settembre arriva quindi la nuova edizione di “Primo Appuntamento”. È la quinta edizione condotta da Montrucchio, artista completo e poliedrico, ormai diventato uno dei principali protagonisti dell’entertainment. Nel corso degli anni è stato in grado di imporsi con credibilità in più campi artistici.

Un legame solido col pubblico

Il segreto di Flavio Montrrucchio? Indubbiamente il talento e la capacità di muoversi con gradualità nel mondo dell’intrattenimento, senza “bruciare” le opportunità. Ma più di tutto a contare è stato l’amore del pubblico, che in lui vede una figura ‘normale’ che riscuote fiducia e credibilità. Così Montrucchio, tra recitazione e l’attuale professione di showman e conduttore tv. è riuscito a creare un legame speciale, solido, col suo pubblico.

Nel 2022 Montrucchio è stato nuovamente protagonista dell’intrattenimento televisivo, con più di 43 puntate dei suoi show. Un lavoro premiato dal riconoscimento di “Miglior conduttore tv della stagione”, vinto al Festival del Cinema e della Tv di Benevento.

Novità e conferme di “Primo Appuntamento”

La nuova stagione si preannuncia carica di impegni. Primo fra tutto quello dello show di punta del gruppo Discovery. Confermate anche per il 2023 le sue 30 puntate inedite, come nel 2022. “Primo Appuntamento” conserverà i suoi tratti di sempre, mettendo al centro l’autenticità del racconto, tra curiosità e intrattenimento, emozioni e ironia, raccontando le mille sfumature dell’amore e soprattutto la magia del primo incontro.

La vera novità di questa stagione televisiva è la partenza anticipata. Solitamente infatti “Primo Appuntamento” andava in onda dal primo martedì di gennaio (per l’edizione classica) per poi, da due anni, continuare con l’edizione estiva in crociera fino a maggio-giugno.

“Primo Appuntamento” adesso anticipa: già dalle 21.20 di martedì 6 settembre (fino a giugno 2023, con una breve pausa natalizia) Flavio Montrucchio aprirà la prima serata del martedì di Discovery. Uno show in costante crescita (passato dalle 10 puntate del 2109 alle 20 del biennio 2020-2021 fino alle 30 del 2022), capace di intercettare il desiderio profondo del pubblico di emozionarsi e sognare.

Un successo confermato dai numeri

I numeri lo confermano: “Primo Appuntamento” è uno dei programmi più visti sul digitale (superando negli anni anche Rai2 in prima serata e battendo quasi sempre anche i canali Tv8 e Nove) malgrado la sua posizione al canale31. La versione in Crociera ha sfiorato i 500 mila spettatori, con più del 2.3% di share e un picco massimo di 583 mila spettatori (oltre il 5% di share sul target di rete). Con l’edizione classica nel ristorante invece si sono superati i 508 mila spettatori (oltre il 2% di share e picco spesso superiore ai 600 mila spettatori).