Fedez un nuovo tatuaggio, lato B in mostra: il vero significato dello scatto | Da non credere

Fedez ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio. Il marito di Chiara Ferragni ha stupito i suoi i fan, come di consueto. Il rapper milanese ha deciso di mostrarlo al popolo dei social e la reazione degli utenti non si è fatta attendere, anche perchè il papà di Vittoria e Leone ha “sfoggiato” il lato b. Ecco cosa è accaduto.

Fedez si fa un nuovo tatuaggio ed il web impazzisce, il cantante è nel mirino dei curiosi

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate e seguite degli ultimi anni. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia, i loro due bambini, Leone e Vittoria sono già delle star dei social. I Ferragnez piacciono proprio a tutti, grandi e piccini li guardano con ammirazione, sperando un giorno di poter avere una famiglia come la loro, unita, forte e serena. I due piccioncini proprio di recente hanno festeggiato il loro quarto anno di matrimonio, tra gioie e dolori, il cantante e l’influencer sono più innamorati che mai.

La loro storia d’amore è nata in modo semplice e spontaneo, ma il sentimento tra loro è cresciuto giorno dopo giorno ed è stato suggellato dalla nascita dei due bimbi. Chiara e Fedez hanno affrontato anche momenti delicati e difficili, come la scoperta e la cura della malattia del cantante, annunciata mesi fa attraverso Instagram.

Fedez mostra il lato b, ecco perchè

Il rapper, in lacrime ha deciso di dire ai suoi milioni di fan che avrebbe dovuto sottoporsi ad una delicata operazione e che avrebbe dovuto poi affrontare un percorso di cure. L’intervento che è durato ben 6 ore è riuscito benissimo ed oggi, Fedez sta bene. In diverse occasioni, il rapper ha ribadito quanto la sua vita sia cambiata da quel momento e come la sua scala di valori sia cambiata. La sua famiglia è sempre stata al primo posto per lui, ma dopo la malattia si gode ancora di più o momenti insieme a loro.

Oggi, quindi sta bene ed ha deciso anche di farsi un nuovo tatuaggio. Attraverso delle Insta Stories, il cantante ha annunciato che: “Finalmente è il giorno del nuovo tatuaggio sulla schiena, evviva. Con il grande Luca Natalini. Farà veramente male, evvai!“. Ecco lo scatto che ha fatto il giro della rete, con la sua solita ironia ha catalizzato l’attenzione del web.