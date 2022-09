Al Bano e Romina, la Rai manda in onda il loro special | Il pubblico si rivolta e…

Pioggia di critiche su Techetechetè, con una miriade di fan del programma di Rai Uno che hanno deciso di disertare la puntata dedicata ad Al Bano e Romina. I motivi faranno sicuramente piacere alla Lecciso.

La puntata trasmessa venerdì 2 settembre di Techetechetè uno dei programmi cult della Rai ha scatenato un vero putiferio trasmettendo uno special su Al Bano e Romina Power.

Una scelta che ha provocato una valanga di malcontento tra i telespettatori, molti dei quali si sono riversati sui social protestando e facendo sapere di aver cambiato canale.

Tutto questo già dall’inizio, quando la puntata è stata pubblicizzata sui social, sono comparsi molti post in cui parecchie persone si sono dette contrarie alla scelta.

Al Bano e Romina, la Rai manda in onda il loro special. E il pubblico si rivolta

Tanti coloro che hanno sostenuto che la storia dei due cantanti fosse ormai inflazionata e poco ‘digeribile’. In effetti da decenni, l’amore tra l’artista pugliese e la cantante americana viene passato in tv e sui giornali in ogni modo possibile. Così capita che a volte qualcuno non prenda bene il fatto che venga nuovamente servita la ‘minestra’ della fiaba del contadino dalle umili origini che ha stregato la figlia del divo. Su Facebook, qualche internauta, ha intercettato il post ed ha iniziato a rumoreggiare. Nulla in confronto a ciò che è capitato quando è iniziata la puntata su Rai Uno. Decine di telespettatori hanno twittato la loro decisione di non seguire lo show. Altri telespettatori sono rimasti sintonizzati, ma hanno comunque espresso le proprie perplessità sulla scelta di dedicare un’intera puntata ai due ex coniugi. “Bastaaaa Albano”, ha scritto un internauta. “Aiuto, tutto Albano & Romina?”.

Commenti sarcastici e al vetriolo

Spazio poi a una pioggia di sarcasmo. “Albano è una delle 7 piaghe d’Italia”, ha scritto qualcuno. “Bella coppia, niente da dire… ma non credo di resistere tutta la puntata”, un altro commento tutt’altro che felice. “Cosa abbiamo fatto di male per meritarci una puntata a tema su Albano e Romina”, si è chiesto un utente più che sconsolato. “Albano e Romina … per favore basta”, un’altra sottolineatura spazientita. “Questa sera è una puntata inguardabile”, l’ennesimo mugugno denso di disappunto. Per tutta la messa in onda dello show hanno continuato a giungere fiumi di cinguettii dal tono velenoso ironico e irritato.