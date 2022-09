Aurora Ramazzotti, sbotta sui social: il chiaro messaggio dopo i rumors sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti non ha retto ed ha detto la sua. Dopo il rumors della sua gravidanza, l’influencer si è trovata al centro del gossip e, se alcuni non hanno potuto fare a meno di augurale il meglio, altri hanno reagito con fare insolito dinnanzi alla notizia. Per questo la bellissima figlia di Eros e Michelle ha risposto per le rime. Ecco cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti è incinta? Si, no? Parla lei…

Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio ed ha detto la sua. Sono giorni che infatti non si fa che parlare d’altro, la figlia di Michelle ed Eros è in dolce attesa? La diretta interessata non ha detto nulla al riguardo, al momento infatti Aurora non ha confermato, ma nemmeno smentito di essere incinta. Pare proprio che la simpatica e talentuosa influencer e conduttrice televisiva voglia restare fuori dai pettegolezzi e non alimentare i rumors.

Di certo se fosse davvero in attesa di un bebè, prima o poi le sue curve inizieranno ad arrotondarsi, questo è un dato di fatto. Ma nel frattempo, c’è chi ha fortemente criticato la sua scelta, quella cioè di non esporsi al riguardo e di non annunciare apertamente se è davvero incinta o meno. Alcuni utenti del web hanno infatti sostenuto che, essendo Aurora un personaggio pubblico dovrebbe chiarire la faccenda con chiarezza, attraverso una smentita o una conferma dell’indiscrezione.

Aurora Ramazzotti, il messaggio dell’influncer è chiaro

C’è anche chi la difende a spada a tratta, mettendosi dalla sua parte e rivendicando il diritto di una donna di dire o di non dire se è incinta, a prescindere dalla popolarità di cui gode. In tutto questo caos, dopo tanto è arrivata la reazione di Aurora. Con la sua proverbiale simpatica, la bellissima figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunzieker pare abbia lanciato un messaggio forte e chiaro.

In una recente Insta Stories, Aurora ha chiosato: “Ci vuole calma”. “Calma” recita la scritta sul suo cappellino, l’influencer ha aggiunto :“ci vuole”. Per moltissimi utenti, si tratta di un messaggio forte e chiaro, un appello a non proferire commenti e giudizi affrettati, sia in un caso che nell’altro. Non resta dunque che aspettare e scoprire se la Ramazzotti è davvero in dolce attesa o meno.