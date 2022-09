Mini borse: i modelli firmati Zara che non possono mancare nel tuo armadio

Negli ultimi anni le mini borse sono diventate un vero fenomeno. Ecco alcuni modelli firmati Zara per rendere il proprio look unico.

Negli ultimi anni le mini borse hanno conquistato il mondo della moda. Sono diventate un vero fenomeno e i brand ogni giorno si sbizzarriscono con i modelli più particolari: borse piccolissime, con uno stile minimalista o più avventato, a tracolla o a mano. Ce ne sono per tutti i gusti.

Di seguito potrete trovare alcuni modelli firmati Zara – uno dei brand low cost più popolare al mondo – apprezzate non solo per la loro unicità ma anche per i prezzi accessibili. Con queste mini borse potrete personalizzare il vostro outfit con un tocco di originalità.

Zara, le mini borse più fashion del brand

Il primo modello che vi proponiamo è la borsa nera classica firmata Zara. Una mini borsa a spalla, con manico rimovibile. Un pezzo semplice e di classe, perfetto per le uscite serali e che può essere abbinato a diversi look – da quelli più eleganti a quelli più casual. D’altronde, il nero va bene con tutto.

Anche la borsa con catena può essere abbinata a numerosi outfit. In particolare è perfetta per un look semplice, come quello della modella che indossa un paio di jeans in denim a zampa di elefante insieme ad una camicetta. La borsetta con catena bicolore è caratterizzata da una struttura imbottita, con una piccola tasca al suo interno.

Proseguiamo con un modello che non può certamente passare inosservato durante le serate in discoteca. La mini borsa iridescente con tracolla a catena metallica è un accessorio ideale per la sera: renderà il vostro look luminoso e allo stesso tempo di classe.

La borsetta fucsia, realizzata in nylon e con un tasca interna, può essere indossata sia di giorno che si sera con la sua tracolla regolabile. Il fucsia Barbie è uno dei colori dell’estate, se non dell’anno: sono tantissime le celebrità che in questi mesi stanno sfoggiando look in cui a dominare è proprio questo colore.

Abbiamo poi la mini borsa stampata con perline. Il top per chi desidera avere sempre un look originale. Il motivo colorato è stato stampato e poi ricamato utilizzando delle perline piccolissime: un pezzo decisamente particolare che può essere abbinato ad un outfit semplice.

Infine, vi proponiamo un modello perfetto per il giorno, molto estivo e originale. La borsetta totalmente realizzata in carta ha una struttura intrecciata ed è decorata da alcuni fiori sulla parte anteriore. Con i suoi colori neutri, può essere abbinata a diversi look.