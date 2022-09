Mascara perfetto: tutti i trucchi per applicarlo al meglio

Molte donne amano arricchire il loro make up con il mascara, ecco alcuni consigli su come applicarlo al meglio.

Ciglia lunghe e ammalianti sono il desiderio di molte donne che investono sul mascara come elemento indispensabile del loro trucco quotidiano. Si può mettere in ogni occasione e dona allo sguardo un aspetto completamente diverso.

In circolazione ci sono tanti prodotti diversi con vari utilizzi, per esempio ci sono quelli che donano maggior volume o con effetti più allunganti. Ricordatevi però che questa è un’operazione che richiede una certa precisione.

Ma allora come stenderlo al meglio? Quali tecniche utilizzare?

Mettere il mascara: le basi

Innanzitutto per mettere il mascara al meglio potete usare un piegaciglia, appoggiandolo con attenzione e chiudendolo per circa 10 secondi. Per applicare bene il mascara dovete piegarlo a 90° gradi o ad angolo retto. In tutte queste operazioni cerca di rimanere il più possibile vicino a uno specchio per osservare i vari progressi.

Se poi desiderate una resa ancora migliore utilizzate uno scovolino 3D di ultima generazione. A ogni modo dovete aiutarvi sollevando la palpebra superiore, così le ciglia si divideranno in modo naturale. Ricordatevi inoltre che il mascara va steso su tutte le ciglia in modo uniforme, anche quelle più esterne. E se vi sporcate? Niente paura basta un cotton fioc con un po’ di acqua micellare.

Tutti i trucchi per sopracciglia da urlo