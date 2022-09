Depilazione: gli 11 errori che bisogna assolutamente evitare

Depilarsi è un’azione che si compie, ancora più spesso, in estate. Ma quali errori bisogna evitare?

In estate il desiderio di mostrare le gambe abbronzate e indossare abiti corti, anche per via del caldo porta a incrementare le occasioni in cui depilarsi. Durante questa delicata operazione può capitare di commettere degli errori.

Ecco quali evitare assolutamente.

Perché scegliere il rasoio

Non sempre è possibile andare frequentemente dall’estetista e per questo si ricorre alla depilazione fai da te, quella casalinga insomma, con il rasoio. Ci sono diversi motivi che portano le donne a prediligere il rasoio rispetto a un altro strumento. Alcune perché, dopotutto, sanno di non avere tanti peli, altre perché non riescono a sopportare la ceretta o per esigenze di praticità.

Depilarsi con il rasoio: come farlo bene